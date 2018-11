La falta d’efectius dels Mossos s’enquista en les queixes de la plantilla

Han passat cinc consellers d’Interior des que va sortir l’última promoció dels Mossos d’Esquadra. Va ser el 2012 i la previsió és que 500 nous agents, que s’estan formant des del setembre, s’incorporin al cos a partir del juny. “Des que el conseller era Felip Puig, no tenim promocions perquè l’Estat no ens ha deixat”, va dir l’actual conseller, Miquel Buch, fa pocs dies a la comissió d’interior del Parlament. El cos ara està format per 16.500 policies. “La falta d’efectius l’estem suplint amb hores extres”, va defensar Buch. Alguns sindicats demanen deixar de fer hores extres des de fa un parell de mesos. L’aturada de promocions, sumada a diverses queixes laborals, fa temps que genera un malestar intern que s’ha canalitzat en la plataforma MosSOS, un moviment que va néixer aquest estiu en forma d’un canal de Telegram que compta amb 5.000 membres i que té el suport dels sindicats policials.

La plataforma ja va convocar una mobilització al setembre a l’exterior de la seu d’Interior mentre es feia el Consell de la Policia i avui tornarà a fer el mateix. “Portem molts anys de retallades i incompliments d’acords”, explica un portaveu de MosSOS, que prefereix no identificar-se. El moviment (amb els sindicats) reclama, entre d’altres, l’equiparació salarial amb els Bombers que es va pactar el 2008, un augment del preu de les hores extres i el pagament del dispositiu Àgora -l’operatiu que es va fer les setmanes de l’1-O i que va comportar torns de 12 hores, amb quatre dies treballant i dos de descans-. Quan es pregunta a MosSOS i als principals sindicats del cos -el SAP-Fepol, l’SME, l’SPC i la USPAC- quin ha estat el detonant que els ha portat a mobilitzar-se, tots coincideixen a dir que els últims anys no s’han fet millores i que la plantilla se n’ha afartat: la falta d’efectius diuen que els posa en risc a l’hora de treballar.

Els úlims mesos tampoc han sigut fàcils per al departament, que amb el 155 va notar la intervenció de l’Estat, començant per la destitució del major Josep Lluís Trapero com a cap dels Mossos. No ha sigut l’únic relleu d’una direcció que ha tingut tres caps policials diferents en menys d’un any. Fonts d’Interior admeten que són conscients de les mancances que tenen els Mossos, però defensen que les peticions que depenen del departament “estan avançant”. Es preveu que el preu de les hores extres s’incrementi un 20% i que aquest novembre es pagui el dispositiu Àgora. Interior també vol que als pressupostos del Govern de l’any vinent s’hi pugui incloure l’equiparació amb els Bombers i la renovació de material.

Pel que fa als efectius, la voluntat del departament és que el 2019 es faci una nova promoció de 750 mossos i el 2020 de 750 més. Però el creixement de la plantilla està pendent de l’Estat: encara que el ministeri de l’Interior ho avali, caldrà el vistiplau del d’Hisenda. A l’espera de la resposta del govern espanyol, des de MosSOS i els sindicats adverteixen que la falta d’agents ja es percep als carrers amb una escassetat de patrulles. La disponibilitat ha minvat pel nivell 4 d’alerta antiterrorista, que ha obligat a potenciar les unitats d’aquest àmbit. També atribueixen la falta de patrulles a l’augment de la criminalitat perquè “només s’intervé, però no es fa prevenció”.

A les reivindicacions particulars dels Mossos també se n’hi afegeix una altra del funcionariat: el retorn de les pagues extres. La protesta d’avui es produeix a pocs mesos de celebrar eleccions sindicals i tots avisen que la mobilització no acabarà si no s’acorden millores.