Les famílies de l'Escola La Vall d'Osor demanen que els infants puguin anar sense mascareta

Clam de la majoria de famílies de l'Escola La Vall d'Osor (Selva) per demanar al departament d'Educació que permeti als alumnes del centre anar sense mascareta. L'escola només té dos grups estables, el d'infantil i el de primària, i en total són vint-i-quatre nens. "Creiem que s'estan vulnerant drets dels infants i, a més, a la nostra escola hi ha espai de sobres, les aules són àmplies i estan ben ventilades i no s'acaben tot el pati que tenen", ha defensat la presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA), Ruth Alemany. Amb l'objectiu de pressionar perquè la conselleria els escolti, les famílies han començat aquest dimarts una protesta i disset dels vint-i-quatre alumnes no han anat a classe.

Amb l'eslogan "A l'escola volem respirar", els pares i mares de disset alumnes han iniciat un mes de mobilitzacions per reclamar a la conselleria d'Educació que permeti als progenitors decidir si els infants han de portar o no la mascareta. "Es passen moltes hores a dins de l'aula, quan hi ha espai per poder complir les mesures de distanciament i tenim molt aire lliure aquí", ha indicat Alemany, que també ha assegurat que els nens comencen a notar efectes negatius: "Mals de cap, rascades darrere les orelles... I no creiem que sigui gaire sa estar tot el dia respirant amb una mascareta humida".

A més, la presidenta de l'AFA recorda que, als dos grups estables, hi ha cinc germans repartits i que, en cas d'un positiu, igualment haurien de confinar tota l'escola. "I molts infants també es barregen a les activitats extraescolars, algunes de les quals fan junts i sense mascareta perquè fan esport", ha afegit. Alemany també ha lamentat que, al principi, Educació va dir que es revisaria cada quinze dies si s'havia d'utilitzar la mascareta a les aules, "però no ho està fent".

L'AFA s'ha posat en contacte amb Inspecció i amb els serveis territorials d'Educació a Girona per fer-los arribar la seva demanda. A més, paral·lelament, han començat un mes de protestes que s'allargaran fins al 20 de novembre, Dia Universal dels Drets dels Infants. Avui disset alumnes no han anat a classe i un cop a la setmana tornaran a fer absentisme escolar i ho substituiran per activitats amb els infants. I el 20 de novembre faran una manifestació davant la seu de la Generalitat a Girona.

Excepcions a les escoles rurals

La d'Osor no és l'única escola de Catalunya amb la mateixa reclamació. Fa unes setmanes, les famílies de l'Escola Finestres de Mieres (Garrotxa) van fer la mateixa demanda: que els infants puguin anar sense mascareta, ja que, a la pràctica, tractant-se d'una escola rural, argumenten que els nens són com un grup estable de convivència. En aquest cas, però, el delegat d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va descartar-ho "per sentit comú, seguretat i solidaritat".

En altres poblacions com Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), Banyoles o Tremp (Pallars Jussà) hi ha pares i mares que també s'estan mobilitzant per demanar a Educació i Salut que tinguin en compte la realitat que viuen les escoles rurals i permetin que els infants de més de sis anys també puguin anar sense mascareta.

"No es pot aplicar la mateixa normativa a les escoles rurals que a les ciutats o pobles grans. Aquí els nens es passen cinc o sis hores al dia amb mascareta, però després, al sortir, estan tots junts compartint el berenar. No té sentit", ha opinat Sara Castells, una de les mares del Pallars Jussà que, juntament amb més famílies, han demanat a Educació que deixin anar els infants sense mascareta si els progenitors signen una declaració d'autoresponsabilitat. "Si les escoles es van tancar al març, creiem que ara no és sa ni pedagògic ni educatiu que obrin d'aquesta manera, perquè els nens estan patint i suposa un atemptat contra les seves llibertats", ha sentenciat Castells.