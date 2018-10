Dues de cada tres famílies catalanes ateses per Càritas fa més de dos anys que viuen en situació de vulnerabilitat

Càritas Catalunya va atendre 321.287 persones l'any passat, un 11% menys respecte al 2016. Amb tot, aquesta dada no significa que hi hagi menys famílies catalanes en situació de vulnerabilitat, sinó que la pobresa es cronifica i s'acarnissa amb les llars que ja recorren a l'ajuda de l'entitat religiosa. I és que dues de cada tres famílies que s'han beneficiat de les accions socials de Càritas Catalunya fa almenys dos anys que formen part de programes socials de l'entitat per poder tirar endavant. En altres paraules: hi ha persones que no poden sortir del cercle de pobresa en què viuen.

"Algunes persones participen de mitjana en una dotzena de projectes per poder cobrir les seves necessitats, la qual cosa significa que necessiten la nostra intervenció, com a mínim, una vegada al mes", ha apuntat la representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, Raquel Carrión. I ha afegit que l'acció social s'ha intensificat en l'últim any, justament perquè les situacions que pateixen són més complexes i prolongades en el temps.

Aquestes dades formen part de la memòria 2017 de les deu Càritas diocesanes que treballen a Catalunya, i que ha estat presentada aquest dimecres pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. "Malgrat que diuen que l'economia millora, molta gent es queda pel camí. Hi ha una gran asimetria entre els indicadors econòmics i els socials", ha lamentat Omella.

En aquest sentit, l'informe anual –elaborat per totes les delegacions catalanes que pertanyen a l'organització d'acció caritativa espanyola– constata que la situació laboral de les persones ateses és molt precària: el 80% es troben a l'atur i el 20% restant treballen per un sou baix, amb un contracte temporal, o en l'economia submergida. "Tenir una feina no garanteix una vida millor", resumeixen.

La falta d'estabilitat econòmica, alhora, impacta de ple en la possibilitat de les famílies d'accedir a un habitatge digne, una xifra que Càritas situa en el 60% de les llars. El lloguer segueix sent la primera opció per a moltes persones (54%), però les dificultats per poder-les pagar o perquè els lloguin en el cas de moltes persones migrades ha provocat que el nombre de persones que relloguen una habitació (12%) o que han ocupat un pis (5%) hagi augmentat respecte a anys anteriors.

Crida a les institucions

Les famílies amb infants a càrrec són les més vulnerables: quatre de cada cinc tenen fills a càrrec, de les quals un 18% són monoparentals. Els menors de 18 anys representen gairebé el 25% de les persones que Càritas va atendre el 2017; amb tot, els adults d'entre 30 i 64 anys segueixen sent el grup d'edat que més sol·licita ajut. Pel que fa a l'origen, un 44% dels atesos han nascut a l'Estat o a algun país europeu.

Càritas ha destacat que el nombre de persones nascudes a l'Amèrica del Sud i Central ja ha crescut fins a arribar al 19%, i ha alertat que moltes d'aquestes persones provenen de països en conflicte, com ara Hondures, El Salvador i Veneçuela. A més, denuncien que cada vegada són més els usuaris que no disposen d'una documentació regularitzada: un 19% es troben en situació administrativa irregular. "La gent ens explica que recullen els nens de l'escola per agafar un avió i fugir del seu país. I, quan arriben aquí, es troben amb grans obstacles", ha denunciat la portaveu de Càritas Catalunya, Anna Roig.

Atesa la situació crítica a què, des de fa anys, s'han d'enfrontar prop d'unes 200.000 persones, Càritas ha aprofitat la presentació de la memòria per fer una crida tant a les institucions públiques i a les entitats com a particulars, per continuar ajudant. Concretament, demanen una ampliació del par d'habitatge social, que se situa entorn el 2% i que, diuen, hauria d'arribar al 15%, així com la implementació de la renda garantida de ciutadania. "És necessari que es faciliti la complementarietat d'aquests ingressos mínims amb salaris baixos i que ni les ajudes d'entitats privades ni l'ajuda al lloguer computin per fer el càlcul", subratllen. D'una altra manera, diuen, les " persones diana" d'aquesta ajuda no hi poden accedir i, per tant, la possibilitat de tenir una feina els acaba penalitzant.

Més d'un milió de persones van beneficiar-se l'any 2017 de les ajudes de Càritas a tot l'Estat, i un 21% de totes les accions solidàries gestionades a Espanya s'han fet en territori català. De fet, dels 13.000 voluntaris de Càritas a Espanya, un de cada cinc són catalans.