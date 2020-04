El "mercat negre" al voltant del material sanitari per lluitar contra el covid-19

Molts farmacèutics estan rebent aquests dies correus electrònics de suposats proveïdors que ofereixen el material que tothom busca: mascaretes, guants, gels desinfectants, termòmetres... I els preus que els oferten són desorbitats. "S'està muntant un gran mercat negre, tenim una allau de suposats proveïdors oferint de tot a un preu deu vegades l'habitual", denuncia el president de la Federació de Farmacèutics de Catalunya, Antoni Torres. El mateix ha constatat Anna Teruel, que té una farmàcia a Sants: "Hi ha gent que ven mascaretes a 10 o 11 euros".

Un exemple: un proveïdor d'una empresa xinesa feia arribar un breu escrit –amb errors ortogràfics i gramaticals– a un farmacèutic de Barcelona oferint-li tres productes: "Oferim materials mèdics en estoc. Per exemple, mascaretes, roba protectora i termòmetre digital frontal d'infrarojos. Tots els productes els tenim certificats per la CE o FDA, garantim la qualitat". La mascareta quirúrgica sortia a 0,34 la unitat. En una farmàcia de Lleida, al gener, una capsa de 50 mascaretes d'aquesta mena es venia als clients a 4 euros –ja amb el marge de benefici inclòs–, mentre que al principi de març ja havia pujat a 12,50 euros. Ara, aplicant els preus del suposat proveïdor xinès, la farmàcia compraria 50 mascaretes a 17 euros, un preu al qual s'hauria d'aplicar la part de benefici del mateix establiment.

A vegades, les ofertes arriben amb errors de picatge i ortogràfics evidents, des de correus particulars i gens fiables.

651x366 Proposta a una farmàcia / ARA Proposta a una farmàcia / ARA

Igual que passa aquí, que tothom s'ha bolcat en la fabricació d'aquesta mena de material, també passa en altres zones del món. A les farmàcies de Catalunya arriben ofertes per correu d'empreses de Dubai que es dedicaven a material dental i ara ofereixen mascaretes, bates i respiradors a uns preus molt superiors. Arriben a oferir fins a 3 milions de màscares setmanals.

"Estem amb totes les alarmes activades: si el farmacèutic cau en aquest joc, és la porta d'entrada per a aquest mercat negre i, si no hi cau, s'ha d'aguantar la pressió dels ciutadans que reclamen el material", explica Torres, que admet que quan es troben aquestes ofertes poden acabar "estafats", que el material "arribi tard" o que no estigui "homologat", i tot amb preus "disparats".

Malestar amb Simón

Però aquesta no és l'única reivindicació del sector. Els farmacèutics han assumit des de la irrupció de la pandèmia una gran càrrega de feina relacionada amb els dubtes que té una gran part de la població sobre el covid-19. Ho explicava Anna Teruel a l'ARA el cap de setmana passat: "La gent que es troba malament va al metge, però els que tenen símptomes més lleus venen, pregunten i marxen més tranquils". "Hi ha hagut una allau, amb més feina externa, per atendre la gent, també per telèfon, i interna, perquè hem d'assumir tots els canvis, els nous protocols, molta informació... i això amb menys gent perquè hem hagut de fer torns per protegir el personal de possibles contagis", diu Torres, que, això sí, admet que compleixen "encantats" aquesta tasca per treure "pressió" al sistema sanitari: "És la nostra responsabilitat, complim el nostre paper".

Tot i això, el president de la Federació de Farmacèutics lamenta que el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, no valorés la feina dels farmacèutics i els negués material per protegir-se de possibles contagis. El 23 de març, Simón va dir que "igual que un bomber ha d'apagar un foc, hi ha col·lectius que han d'assumir els riscos propis de la seva professió", en referència al sector de les farmàcies, i va explicar que aplicant mesures preventives i mantenint la distància social no hi hauria d'haver risc per als farmacèutics. Torres assumeix que "no hi ha cap dubte" que la prioritat són els hospitals, les residències i el sistema sanitari en general, però també creu que els farmacèutics estan sent "molt útils" per destensionar el sistema: "Ens basem en la confiança, la gent ens coneix, i està venint a les farmàcies perquè sap que obtindrà respostes".

De fet, molts establiments s'han quedat sense material per protegir-se d'un possible contagi. A Anna Teruel l'hi va donar una veïna, l'Antònia, i a Mireia Prim, una farmacèutica de Torrefarrera, un metge que precisament té ara la malaltia li va donar una mascareta perquè no en tenia, i un dentista també els va facilitar material perquè els treballadors en tinguessin, perquè els estocs s'havien exhaurit.