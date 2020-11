Així serà la desescalada progressiva: un Nadal sense restriccions en la mobilitat (però amb toc de queda)

Les mesures anticovid estructurades en quatre trams anunciades aquest dijous pel Govern marquen l'inici d'una desescalada progressiva que comença dilluns que ve, 23 de novembre. Tant el vicepresident Pere Aragonès com la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ja han avisat que no es tracta encara d'una tornada a la normalitat perquè "encara s'està gestionant la segona onada". Fem un recull del que podem fer i el que no a partir de dilluns, i durant la resta de trams previstos.

Tram 1 (23 de novembre - 6 de desembre)

Mobilitat

Encara no ens podem desplaçar fora de Catalunya ni entre municipis els caps de setmana. També es manté el toc de queda nocturn.

Bars i restaurants

Poden obrir amb un aforament del 30% de les 6 del matí a les 18 h, i a partir d'aquesta hora i fins a les 21.30 h només per servir sopars. Hi haurà d'haver un màxim de quatre persones per grup tret que siguin grups bombolla i s'haurà de mantenir una distància de dos metres entre les taules. Les terrasses podran obrir-se al 100%.

Educació

Es mantenen les classes virtuals al batxillerat i a les universitats sempre que no siguin pràctiques.

Extraescolars

Es podran fer activitats esportives no competitives organitzades en l'àmbit escolar, extraescolars organitzades pels centres escolars fins a un màxim de sis alumnes per aula i també activitats de lleure a l'aire lliure i en espais interiors en grups de màxim sis persones.

Cultura

A més de museus, biblioteques, galeries i arxius, ara poden obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un límit del 50% d'aforament i amb un màxim de 500 persones.

Esports

Els gimnasos podran obrir amb un aforament del 30%, amb cita prèvia i els vestidors tancats. Es mantenen oberts els equipaments a l'aire lliure amb un aforament del 50% igual que les activitats esportives que tenen un màxim de sis participants. Es mantenen suspeses les competicions.

Activitats recreatives

Continuen oberts els parcs infantils fins a els 20 h i es mantenen tancats els espais infantils interiors, les festes majors, els bingos, els casinos i les sales de joc.

Comerços

Podran obrir els establiments de més de 800 metres quadrats, que podran disposar de tot l'espai amb un aforament del 30%. Es manté aquest mateix límit per als comerços de dimensions més petites.

Actes religiosos

Es manté el límit d'aforament del 30% per a actes religiosos i cerimònies civils.

Segon tram (7-20 de desembre)

Mobilitat

Està previst que el confinament municipal dels caps de setmana es converteixi en confinament comarcal.

Bars i restaurants

S'ampliarà l'aforament al 50% als interiors.

Comerços

Aquest tram també implicarà l'obertura dels centres comercials al 30% i l'ampliació de l'aforament dels comerços al 50%.

Cultura

S'ampliarà l'aforament de teatres, cinemes i concerts al 70%.

Esports

Els equipaments esportius com els gimnasos ampliaran l'aforament al 50%.

Tercer tram (21 de desembre - 3 de gener)

Reunions

Està previst que el màxim de persones permeses en una reunió passi de sis a deu.

Bars i restaurants

S'aixeca la restricció que reserva les taules exclusivament per a sopars a partir de les 18 h. També s'amplia el màxim de persones per taula de quatre comensals a sis.

Mobilitat

S'aixecaran les restriccions de mobilitat el cap de setmana i també el confinament perimetral, però es mantindrà el toc de queda nocturn.

Cultura

S'ampliarà l'aforament de museus, biblioteques i arxius al 70%.

Actes religiosos

S'amplia l'aforament al 50%.

Esports

Les activitats esportives a l'aire lliure amplien l'aforament al 70%.

Quart tram (4-17 de gener)

Educació

Es preveu que les classes al batxillerat i a les universitats tornin a ser presencials.

Extraescolars

S'amplia el màxim de participants en activitats extraescolars organitzades pels centres educatius i també les de l'àmbit del lleure a deu alumnes.

Esports

Tornen les competicions esportives.

Cultura

S'amplia el màxim de 500 persones a 1.000.

Preguntes clau Quan s'aixeca el toc de queda? No està previst aixecar el toc de queda en cap dels trams, tot i que el Govern ha dit que valorarà fer-ho puntualment per Nadal. Ens podrem desplaçar per Nadal? Sí, ja no hi haurà confinament municipal, comarcal ni perimetral. De quantes persones hauran de ser les trobades? A partir del 21 de desembre podran ser d'un màxim de 10 persones. Quan tornen les classes presencials? Si les dades evolucionen bé, a partir del 4 de gener. Què passa si anem al cine o al teatre i s'acaba després de les 22 h? Per a les activitats culturals que acabin a les 22h "o una mica més tard", l'entrada serà el justificant de la mobilitat fora del toc de queda i permetrà el desplaçament al domicili.