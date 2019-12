La Fiscalia vol arxivar la causa de les càrregues de l'1-O i jutjar només set actuacions

La Fiscalia de Barcelona vol arxivar la causa que el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona manté oberta per investigar les càrregues policials de l'1-O a la ciutat. El ministeri públic considera que "no queden prou acreditats els delictes que van donar motiu" a la causa, que recorda que va començar per la denúncia de la Generalitat contra les actuacions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Per justificar la petició d'arxivament, la Fiscalia menciona la sentència del Tribunal Suprem que condemna els líders independentistes perquè "guarda íntima relació" amb el cas de Barcelona. Per això demana la suspensió provisional de la causa del jutjat número 7 "sense perjudici" que només es jutgin set actuacions dels policies nacionals. Ara hi ha més de 50 agents investigats.

D'entrada, el ministeri públic valora que després de dos anys d'investigació judicial en la causa de Barcelona "no existeix dada o indici que permeti sospitar d'una intervenció policial global desproporcionada". Una posició que, segons la Fiscalia, "s'aferma" amb la sentència del Suprem. També assenyala els concentrats de l'1-O, perquè "el comportament dels ciutadans que es van congregar als centres de votació no estava emparat en les llibertats d'expressió i manifestació". Per acabar apunta que la "ineficàcia" i la "passivitat" dels Mossos d'Esquadra durant el dia del referèndum va provocar "la intervenció dels cossos de seguretat de l'Estat".

En aquest sentit, la Fiscalia defensa la "legitimitat" de la Policia Nacional en la seva actuació. Per al ministeri públic, "les ordres d'intervenció dels responsables de l'operatiu es van regir pel seu protocol", "pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat" i "l'ús de la força va tenir lloc per l'actitud de grups de persones que intentaven obstaculitzar" els antidisturbis. "Aquesta força legítima de la qual es van derivar la major part de les lesions típiques estava emparada", segons la Fiscalia. Només exclou les "accions individualitzades comeses per determinats policies".

Les set actuacions

Així, el ministeri públic vol deixar d'investigar el gruix de la cinquantena d'agents que ara estan imputats i limitar la causa a set intervencions. Al policia que va colpejar amb la porra una dona a la cara a l'Escola Mediterrània, al que va llançar una pilota de goma que va provocar la pèrdua de visió d'un ull a Roger Español al col·legi Ramon Llull –diuen que encara se n'investiga l'autoria–, a l'agent que va agredir un home assegut en una escala de l'Institut Pau Claris (el va colpejar a l'orella, va agafar-lo per l'altra i el va llançar per l'escala), al que va llançar una dona per l'escala del mateix col·legi i al que va donar un cop de peu saltant des de l'escala a un home, als dos policies que van agredir amb la porra i cops de peu un home fora de l'Escola Àgora i al que va agredir un home amb la porra a diverses parts del cos fora de l'Escola Dolors Monserdà.

En totes les actuacions menys dues la Fiscalia demana un judici per un delicte lleu de lesions o maltractaments. Les dues excepcions són els dos agents de l'Escola Àgora als quals reclama un procediment per un delicte de lesions i el cas Roger Español, perquè vol que continuï la peça separada i recorda que Español també està investigat per llançar una tanca contra els agents. L'escrit del ministeri públic arriba després que l'Audiència de Barcelona acceptés la petició de la mateixa Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat i expulsés l'Ajuntament de la causa del jutjat número 7.