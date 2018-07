La fiscalia demana 48 anys de presó per al caçador acusat de matar dos agents rurals a Aspa

La fiscalia demana 48 anys i quatre mesos de presó per al caçador acusat d'haver matat dos agents rurals, de 43 i 39 anys, el 21 de gener de l'any passat quan feien un control rutinari en un vedat d'Aspa, al Segrià. El caçador, veí de Vacarisses (Vallès Occidental) i de 28 anys, els va disparar amb una escopeta i després va confessar el crim. Actualment està en presó provisional a l'espera del judici. L'acusat tenia caducada la llicència per fer servir l'arma homicida, que estava a nom d'un amic, i tampoc va recollir l'autorització per caçar al vedat.

El ministeri públic qualifica el doble crim d'assassinat i sol·licita 23 anys i 8 mesos de presó per cada assassinat –en total, 47 anys i quatre mesos–, tenint en compte l'atenuant de confessió, i un any més per tinença il·lícita d'armes. En total, 48 anys i quatre mesos de presó per al caçador. També demana que l'acusat indemnitzi els familiars de les víctimes amb més d'un milió d'euros en total.

Així mateix, la fiscalia sol·licita un any de presó per al propietari de l'arma com a cooperador necessari en la tinença il·lícita d'armes. L'acusació particular del doble crim ja va anunciar a principis d'aquest any que demana 54 anys de presó per al caçador: 25 anys per cada assassinat –en total, 50 anys–, tres anys per atemptat contra l'autoritat i un any més per tinença il·lícita d'armes.