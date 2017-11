La fiscalia demana tres anys de presó pel cas de pornovenjança a la Guàrdia Urbana

La fiscalia ha demanat avui tres anys de presó per al subinspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona Óscar P. per un delicte de revelació de secrets per, suposadament, haver difós fotografies sexuals de la també guàrdia urbana Rosa P., actualment a presó acusada de matar la seva parella.

La fiscal ha demanat també, de manera subsidiària i com a alternativa a la pena de revelació de secrets, una pena de dos anys de presó per un delicte contra la integritat moral, segons l'establert a l'article 173 del Codi Penal.

Segons la versió de l'acusació, Óscar P. va enviar, el febrer del 2008, un correu electrònic amb una imatge de contingut sexual on es veia l'agent Rosa P., acompanyada d'un text que la fiscal ha considerat "vexatori", i el va remetre a tots els seus contactes des del compte de la urbana.

Óscar P. va cometre aquest delicte, segons l'acusació, en resposta a la decisió de Rosa P. d'acabar el 2008 la relació sentimental que mantenien. En aquest punt, la defensa ha argumentat que "no tenien cap relació", ja que ella convivia amb una altra parella, i, a més, van mantenir relacions sexuals suposadament fins al 2013.

Fotografiaven les relacions íntimes

La fiscal ha assegurat que la fotografia en qüestió només la podria haver enviat l'acusat "perquè ell mateix ha reconegut que les fotos que es feien en relacions íntimes amb ella solien ser fetes amb la seva càmera de fotos i en el 90% dels casos al domicili d'ell, que era qui guardava les imatges". A més, la fiscal ha assenyalat que existeix una gravació telefònica on, suposadament, "se sent l'acusat dir que ha sigut ell qui ha enviat aquell correu".

No obstant això, la defensa ha argumentat que existeix una "perversió de la prova per part del ministeri fiscal", ja que s'estan basant "en el relat unilateral d'una persona que ha mentit sistemàticament des del primer dia", en referència a Rosa P. La defensa ha assenyalat que l'agent "no va aportar cap prova, ni mòbils ni targetes SIM", quan va presentar la seva denúncia, i ha destacat que ha trigat 17 mesos, des que van tenir lloc els fets, a interposar la denúncia.

En un altre sentit, la fiscal ha considerat que també caldria aplicar subsidiàriament l'article 173 del Codi Penal i imposar una pena per un delicte contra la integritat moral, en considerar que la imatge anava acompanyada en el correu d'un missatge "tan malsonant que és suficient per vexar una persona i humiliar-la".

La víctima d'aquest cas, Rosa P., es troba a la presó des del maig passat acusada de matar la seva parella sentimental, un altre membre de la policia local barcelonina, amb l'ajuda del seu amant, també guàrdia urbà. El cas de pornovenjança ja havia transcendit abans que es cometés el crim del suposat triangle amorós al pantà de Foix.