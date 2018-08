Es filtren les fotografies dels terroristes del 17-A fabricant explosius a Alcanar

Els Mossos d'Esquadra van recuperar, de la runa del xalet d'Alcanar on els terroristes del 17-A preparaven les bombes, una càmera amb fotografies i vídeos que s'havien fet ells mateixos. Aquesta documentació és al sumari del cas, en teoria a la part que continua sota secret, però avui s'han filtrat algunes de les imatges que hi hauria en aquesta càmera. 'La Razón' ha sigut el primer mitjà a publicar-les, però aviat s'hi han sumat altres capçaleres i el subinspector de la Policia Nacional i portaveu del sindicat policial SIPE les ha publicat al seu compte de Twitter.

A les imatges es veu com els terroristes manipulen una pols blanca que podria correspondre a triperòxid de triacetona (TATP), un explosiu conegut com a 'mare de Satanàs' utilitzat de manera habitual per l’Estat Islàmic. Segons 'La Razón', en els vídeos guardats a la càmera i d'on haurien sortit aquestes fotografies se sent com Youssef Aalla –amb la samarreta vermella–, mort a l'explosió accidental que hi va haver a Alcanar el dia abans dels atemptats, explica que preparen "verí" per als "enemics d'Al·là". "Us penedireu d'haver nascut, sobretot vosaltres, Mossos d'Esquadra", diu Mohamed Hychami.

A les imatges es veu com els nois assequen l'explosiu i el col·loquen dins d'uns cilindres que fan servir per muntar els cinturons bomba amb què pretenien atemptar. Un dels que manipula els explosius és Younes Abouyaaqoub –amb la samarreta de ratlles–, l'autor de l'atropellament múltiple de la Rambla de Barcelona. Se'ls veu rient i aixecant el dit índex en senyal de respecte a Al·là, i fins i tot a Youssef Aalla emprovant-se un cinturó bomba.

Segons 'La Razón', Mohamed Hychami explica en un vídeo, ensenyant un dels cilindres, que allò és "una granada improvisada". Diu que no sap quant han costat perquè les han fet amb material que ha agafat de la seva feina. "Cada gram d'aquest ferro es ficarà en els vostres caps, o en els dels vostres fills, o en els de les vostres dones", afirma.