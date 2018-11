El pla per frenar les pseudoteràpies topa amb hospitals catalans

Després d’intentar-ho tímidament durant la legislatura de Zapatero, aquesta setmana els socialistes finalment van obrir foc contra les pseudoteràpies, és a dir, contra totes aquelles teràpies naturals que no compten amb un aval científic al darrere. Malgrat que encara no ha transcendit la llista definitiva de pràctiques vetades, tot apunta que el govern no tindrà miraments. Les vol eliminar de tots els centres sanitaris i també de les universitats, on cada vegada s’oferten més cursos d’aquesta mena.I el cert és que tota la comunitat mèdica ha agraït que, per fi, hagin demostrat la intenció d’endreçar un món que cada vegada tenia més seguidors (i estafadors). Ara bé: a l’espera d’un desplegament més exhaustiu de les promeses, el pla de l’executiu de Sánchez ha topat amb alguns hospitals catalans que fa temps que van obrir la porta a algunes d’aquestes teràpies complementàries de la mà de voluntaris.

A l’Hospital de Terrassa, per exemple, ja fa gairebé deu anys que es va crear una unitat de medicina integrativa que permet als pacients complementar el tractament que estan rebent a planta amb algunes teràpies naturals. Ofereixen nutrició, mindfulness, acupuntura i teràpies bioenergètiques. Tot ho registren a la història clínica del malalt i diuen que estan fent les coses “bé”, per això es queixen que el govern espanyol posi les teràpies que ells ofereixen “al mateix sac” que les pseudociències. “Els que legislen haurien de saber diferenciar-les: les nostres tenen avals científics i si no n’hi ha més és perquè aconseguir-los requereix molt finançament”, va dir la cap de la unitat, Cristina Abadia, que en declaracions a l’ARA es va posar a disposició de la direcció de l’hospital encara que va assegurar que, per ara, la unitat seguirà funcionant.

L’OMS, a favor de l’acupuntura

Els integrants de l’equip egarenc també recorden que tots ells tenen titulació oficial en el camp de la medicina occidental i que presten aquests serveis fora del seu horari laboral. Són metges, infermeres, fisioterapeutes... que un dia van voler ampliar els seus coneixements. “Mai hem dit a cap malalt que abandoni el tractament, al contrari, ens els deriven d’oncologia!”, es defensava Abadia mentre recordava que les últimes setmanes l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va convidar els governs a incorporar pràctiques de la medicina tradicional xinesa -com ara l’acupuntura- als sistemes de salut públics.

De totes maneres, citar només el cas de l’Hospital de Terrassa seria quedar-se curt amb l’abast d’un món, el de les teràpies complementàries, que últimament ha guanyat presència a la sanitat pública. El Clínic i la Vall d’Hebron, per exemple, també han introduït els últims anys una d’aquestes teràpies que ara el govern espanyol té en el punt de mira: el reiki. Ho han fet de la mà de voluntaris de l’Associació de Terapeutes Reiki a Catalunya, que oferien els seus serveis als pacients dels dos centres. Un cop més, tots dos van agrair l’anunci de Sánchez. “Ara la població disposarà d’informació suficient i tota teràpia que vulgui curar ho haurà de demostrar”, va afirmar la psiquiatra de la Vall d’Hebron Gemma Parramon.

Però mentre la Vall d’Hebron diu que el reiki és una activitat cada vegada més residual al seu centre, des del Clínic ho neguen i lamenten que davant la falta de normes estatals els hospitals s’hagin sentit “desemparats” quan se’ls proposava una activitat d’aquestes. Ells tot just ara estan avaluant si mantindran el reiki. La direcció de qualitat del centre emetrà aviat un veredicte basat en les recomanacions del comitè d’ètica de l’hospital, però tot apunta que la conservaran. “Això sí, no prendrem la decisió en funció del govern espanyol, perquè el que ha presentat és només una declaració d’intencions”, va explicar el director mèdic del Clínic, Antoni Castells, que sobretot feia èmfasi en el fet que el problema realment “gros” és als centres privats.

18.000 centres il·legals

Qui també assenyala els establiments privats és Fernando Cerver, vocal de l’Associació per Protegir el Malalt de Teràpies Pseudocientífiques. La seva entitat té comptabilitzats uns 18.000 centres a l’Estat “que ja haurien d’estar tancats perquè tenen una llicència de centre sanitari mentre estan venent pseudoteràpies”. “Confiem que el nou pla també serveixi per aplicar la legislació vigent”, explica. Pel que fa les pràctiques en hospitals públics, Cervera no fa excepcions: “Estan legitimant unes pràctiques que comporten el risc d’abandonar el tractament convencional perquè, més enllà de l’estona curta a l’hospital, s’acaba inculcant al pacient que aquestes pràctiques tenen valor”.

La Fiscalia de l’Estat investigarà Pàmies

La Fiscalia General de l’Estat ha obert una investigació contra els prescriptors del Suplement Mineral Miraculós (MMS) per curar l’autisme, entre els quals hi ha l’agricultor i activista lleidatà Josep Pàmies, segons va avançar ahir El Periódico i va confirmar l’ACN de fonts del ministeri públic. De fet, Pàmies ja ha rebut una sanció de 600.000 euros per part de la Generalitat per una conferència en què es tractava la cura de l’autisme mitjançant aquest producte no autoritzat, derivat del lleixiu. A l’octubre el Govern ja va multar Pàmies amb 120.000 euros per oferir uns productes fets amb plantes que prometien curar el càncer i la leucèmia.