La gentrificació ja arriba a Sant Fruitós de Bages

L'especulació i l'assetjament immobiliari per encarir els preus dels lloguers no s'atura, ni tan sols durant l'emergència sanitària. El problema, a més, ja no és només a Barcelona o als municipis de l'àrea metropolitana. La gentrificació ja ha arribat fins a municipis pròxims a altres ciutats com Manresa. La setmana passada una quarantena de veïns de Sant Fruitós de Bages van denunciar públicament que la propietat del bloc on viuen els vol obligar a renovar els contractes amb pujades del lloguer que arriben fins al 70% en alguns casos. L'amo dels pisos és Témpore Homes, una socimi (empresa cotitzada amb forts avantatges fiscals que es dedica a la inversió immobiliària) que obté els seus immobles de la Sareb, l'anomenat banc dolent que es va crear amb diner públic després de la crisi del 2009.

"La persona que em va trucar de la gestora de la propietat em va dir: «Tens dues opcions, o renoves el contracte de lloguer o acabem en un judici »", explica Sergi Jiménez, un dels veïns del bloc. La situació afecta un total de 42 famílies, de les quals 17 han decidit agrupar-se sota el paraigua de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages per lluitar contra el que consideren una pujada abusiva dels preus. Els lloguers en aquest gran bloc oscil·laven entre els 400 i els 500 euros en funció dels pisos i ara els estan demanant, en molts casos, més de 700 euros entre la quota, les assegurances i altres despeses.

A altres veïns els ha arribat tard la notificació de la renovació i això ha fet que s'activi directament l'any de pròrroga establert al contracte. Malgrat això, segons els veïns i la PAHC, la propietat insisteix i pressiona els inquilins perquè renovin igualment amb un preu més alt, tot i que legalment tenen dret a quedar-s'hi un any més amb les mateixes condicions. "Lluitem per la nostra situació però també per remoure consciències i aconseguir que altres blocs en la nostra situació s'uneixin", explica Jiménez.

De fet, el seu cas podria ser també el de moltes altres famílies perquè la propietat del bloc, Témpore Homes, té més de 2.500 pisos a tot l'Estat, principalment a Catalunya, Madrid i el País Valencià.

"Durant el confinament, les trucades han seguit. Témpore Homes i la seva gestora, Básico Homes, tampoc han tingut en compte les particularitats de cap veí: a la finca hi ha persones grans amb pensions petites, famílies amb menors i persones soles amb situacions complicades", explica Berni Sorinas, membre de la PAHC Bages, que afegeix que el to amb què es dirigeixen als inquilins és amenaçador i de "xantatge". "A mi em van dir que m'havien enviat un burofax avisant-me de la renovació, però a Correus em van dir que el van haver de retornar perquè van posar l'adreça malament", explica Jiménez, que relata que els va fer un correu per fer notar l'error i la resposta va ser una trucada amenaçant-lo d'anar a judici. "Em va sobtar perquè l'error era seu: si no avisen en els terminis pactats s'activa l'any de pròrroga... però dissabte passat ens van tornar a trucar a diversos veïns", admet.

Témpore Homes argumenta a aquest diari que "els contractes s'han d'adaptar a la nova llei d'arrendaments urbans de març del 2019". L'empresa assegura que malgrat la renovació, ha ofert "bonificacions del 50% durant quatre mesos" als inquilins i que estan "en contacte amb els clients per oferir una solució adequada dins del marc de la llei".

651x366 El Joan Coscullola i la Paquita Racero han de renovar contracte al juny i temen no poder fer front a les noves quotes. ÈRIC ARTIGAS / PAHC BAGES / Racero-Coscullola El Joan Coscullola i la Paquita Racero han de renovar contracte al juny i temen no poder fer front a les noves quotes. ÈRIC ARTIGAS / PAHC BAGES / Racero-Coscullola

Entre els que tenen una situació més complicada hi ha Paquita Racero i Joan Coscullola, de 77 i 81 anys. El contracte se'ls acaba al juny, i amb les seves pensions ajuden un fill que ara s'ha quedat a l'atur. "Ja sé que em diran que això és un problema meu, esclar... No sé què faré", diu Racero dubitativa. "Nosaltres ja som grans per posar-nos a buscar pis però és que, encara que poguéssim, la cosa està fatal per llogar per aquí al voltant", explica.

Els veïns del bloc i la PAHC coincideixen que l'expulsió de veïns de Barcelona s'ha començat a notar als voltants de Manresa des de fa aproximadament un any. "Qualsevol problema que es detecta a Barcelona, al cap d'un any es trasllada a les comarques del voltant. A Manresa els lloguers han pujat molt i això també expulsa veïns als pobles de la rodalia", explica Sorinas. "Aquí era normal pagar entre 400 i 500 euros per un pis de 90 metres quadrats i ara ja te'n demanen 700 o més. Cal més regulació, clarament", conclou Jiménez.