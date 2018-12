Els riscos de la gestió del nou tren a l’aeroport

El pols entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Renfe per obtenir la gestió del tren que unirà Barcelona amb l’aeroport del Prat ha remogut el sector ferroviari. Dos anys després que comencessin les obres, el Govern ha assegurat aquesta setmana a l’ARA que manté la promesa que va fer l’aleshores conseller de Territori, Josep Rull, d’adjudicar-ne el control a Ferrocarrils en lloc de Renfe.

La decisió s’ha de prendre els pròxims mesos: FGC està enllestint la seva proposta per gestionar aquest servei però l’operadora espanyola, Renfe, tampoc renuncia a controlar aquesta infraestructura nova, tal com va explicar dilluns aquest diari. Ara, a més, la plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) se suma al debat amb més arguments: l’associació alerta dels problemes que pot generar tenir dos operadors treballant a la mateixa línia i assegura que els més perjudicats en serien els usuaris actuals.

El cert és que el tren de l’aeroport –que ha d’unir la ciutat amb el Prat en 19 minuts a partir del 2021– està dissenyat sobre l’actual línia R2 de Rodalies, gestionada per Renfe. Per això, la plataforma PTP assegura que si el Govern “trosseja” aquesta línia per “donar” la part del tren llançadora de l’aeroport a FGC com a una part separada (mentre Renfe es queda la resta), es perdrà “una oportunitat clara de millorar l’actual servei de Rodalies”.

La plataforma creu que el millor seria que tota la línia sencera pertanyi a una sola operadora, sigui quina sigui, perquè quan es posi en marxa el nou tram l’afluència de trens s’allargui d’origen fins al final de la línia, fet que també beneficiaria els passatgers dels voltants de Barcelona, i no només els que fan el tram entre la capital i el Prat.

“És un fet que ens preocupa moltíssim perquè la R2 és una línia que ja està molt saturada”, explica el president de la plataforma, Ricard Riol, que afegeix: “Que hi posin l’operador que vulguin, no estem en contra que sigui FGC, però que sigui el mateix”. Riol detalla que el que demana l’associació és “que l’accés ferroviari de l’aeroport no es trossegi i es mantingui com una línia de Rodalies, ja sigui l’actual R2 nord que fa Sant Celoni - Granollers - Aeroport o bé la prevista R4 del Pla de Rodalies que hauria de fer el recorregut Manresa - Terrassa - Aeroport”, apunta.

La plataforma assegura que si la línia de l’aeroport s’entén com una peça separada –que només fa el recorregut entre Barcelona i el Prat– les operadores “interferiran entre elles”, i no se solucionarà la saturació actual de viatgers als afores de Barcelona amb més freqüències de trens, tal com estava previst en el pla de rodalies.

Una línia saturada

El problema no és petit. Actualment, la R2 és una de les línies amb més viatgers de tota la xarxa. Segons les dades de la Generalitat, té més de 130 quilòmetres i hi circulen 261 trens diaris. En un dia laborable, hi passen gairebé 126.000 usuaris, és a dir, més de 35 milions de viatgers a l’any, fet que ja obliga a fer-hi circular trens de dos pisos, amb més capacitat que no pas els normals.

Davant la possibilitat que una part –o tota la línia– passi a mans de FGC, fonts de Renfe van assegurar a l’ARA que, més enllà dels anuncis que s’han fet fins ara, les relacions de l’operadora espanyola amb la Generalitat són “bones” i la nova infraestructura “és part de la línia de Rodalies R2”.