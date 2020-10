La propietat de l'Hotel Arts vol una zona d'oci, cultura i gastronomia al Front Marítim

Un dia després que el govern espanyol consumés la subhasta de 26 espais del Front Marítim de Barcelona i que es confirmés el que era un secret del domini públic –que els fons que ja van comprar l'Hotel Arts el 2006 licitarien amb quantitats elevades per tots els espais propers al seu establiment–, el govern d'Ada Colau ha admès que aquesta venda és un "error enorme" per a la ciutat. Ho ha fet per mitjà de la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha lamentat que el ministeri d'Hisenda decidís vendre's aquest patrimoni, però ha considerat que "legalment" ho podia fer. Amb l'operació, i a l'espera de si els actuals llogaters decideixen superar les ofertes, el govern espanyol ingressarà més de 93 milions d'euros. Els candidats a nous propietaris, la societat Archer Hotel Capital, ha concretat avui a aquest diari que el seu projecte passa per promoure en aquest àmbit activitats d'oci, culturals i gastronòmiques per a totes les franges d'edat. I que ho volen fer, asseguren, del bracet de l'Ajuntament per completar un pla de renovació de la zona que acabi amb problemes com el soroll i les conductes incíviques, que associen al veí Port Olímpic.

El consistori, que no va licitar contra la subhasta –com li han retret veïns i oposició–, insisteix que sigui quin sigui el projecte que presenti la nova propietat no podrà privatitzar ni un metre quadrat més dels que ja ocupen els locals i que garantirà que es mantenen els usos públics del litoral. "No podran fer el que vulguin", ha avisat Sanz. Des de la societat, remarquen que tenen la voluntat de treballar "en estreta col·laboració amb l'Ajuntament" i amb la resta d'interessats.

El conjunt de lots sortien a subhasta amb una taxació de 68,3 milions d'euros, però els actuals propietaris de l'Arts – els fons ABP i GIC i el grup Host– van aportar prop de 78 milions pels 24 lots propers a l'establiment, uns espais taxats en uns 54 milions. La jugada d'aquesta societat va consistir en licitar per només un euro més del preu de sortida en els locals que ja tenia llogats, com el Casino de Barcelona, que és el més gran i car dels que sortien a subhasta (18,4 milions d'euros) i, en canvi, arribar a triplicar el preu de sortida de locals com la discoteca Catwalk o doblar el de Pacha amb l'objectiu de poder-se quedar tota la peça de davant de l'Arts. Només van deixar sense oferta la benzinera i el McDonald's de la ronda Litoral, que queden lluny de la seva àrea d'interès.

651x366 Els espais que s'han subhastat Els espais que s'han subhastat

Sanz ha assegurat aquest dimarts que el consistori està estudiant ara les possibilitats legals i jurídiques de què disposa. La tinent d'alcalde, però, ha insistit que per a la ciutat és prioritari tancar un bon acord amb el govern espanyol per a la resta d'espais concessionats. Ha remarcat, en aquest sentit, que confien poder quedar-se espais com el poliesportiu de la Mar Bella o que les cinc discoteques que queden més a prop del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) –Opium, Shoko, Carpe Diem, Aqua i Ice Bar– i que no han entrat a la subhasta puguin servir per a una futura ampliació d'aquest equipament. "Guanyem una part i no tot el que hauríem volgut", ha reconegut. L'acord per a aquestes peces, amb tot, encara no està firmat i el govern municipal espera firmar-lo abans que acabi l'any.

El Front Marítim de Barcelona, a subhasta

Les associacions de veïns de la Barceloneta i la Vila Olímpica recelen d'aquesta entesa i lamenten que el consistori no hagi mogut peça per impedir la subhasta dels primer lots de locals. Ja han anunciat que estudien engegar la via legal per frenar el procés. També els empresaris que ahir van veure com es feien ofertes molt quantioses per als locals sobre els que tenien un dret preferent estan estudiant impugnar l'adjudicació.