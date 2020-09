El govern espanyol ordena reobrir els centres d'internament d'estrangers

El govern espanyol ha anunciat que reobre els centres d'internament d'estrangers (CIE) que es van tancar durant l'estat d'alarma, "quan la capacitat de retorn va anar tendint a zero" , i quan la justícia va obligar a buidar-los pel risc de contagi. Ara l'executiu afirma que "està en disposició de tornar a reprendre aquesta política de retorn". Segons una nota que ha difós el ministeri de l'Interior, aquestes capacitats "s'emmarquen en la política migratòria" posada en marxa per l'executiu, que tenen com a eixos principals "la lluita" contra les màfies que trafiquen amb persones i la "cooperació amb els països d'origen i trànsit". La Policia Nacional també demana fer les "gestions oportunes" amb els consolats dels països d'origen per portar a terme les expulsions.

La justícia obliga a buidar els CIE pel risc que implica l'"amuntegament" de persones en plena pandèmia

En un ofici amb data del 23 de setembre, a què ha tingut accés Europa Press, la Secretaria General de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres informa les Unitats de Coordinació Operativa Territorials d'aquesta novetat que afecta els CIE de la Península i de les Canàries.

En concret, l'ofici recull que es "reinicia l'activitat operativa" en els CIE de la Península amb l'internament dels ciutadans algerians i marroquins que arriben en pastera i en els CIE de l'arxipèlag canari per a immigrants subsaharians arribats des de Mauritània.

S'ordena així mateix que la Unitat Central de Repatriacions realitzi les "gestions oportunes amb els consolats dels països d'origen per poder materialitzar les expulsions".

L'estat d'alarma decretat el 14 de març i el tancament de fronteres va obligar a buidar els CIE en un procés que va culminar el 6 de maig, dia en què ja no va quedar cap intern ingressat en aquestes instal·lacions.