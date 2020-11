Sánchez anuncia una única estratègia de vacunació per a tot l'Estat contra el covid-19

L'Estat comptarà amb un total de 13.000 punts de vacunació contra el coronavirus. Així ho ha avançat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest diumenge a la tarda, en una compareixença després de la reunió telemàtica amb els líders del G-20. Sánchez ha explicat que aquesta mesura formarà part del pla de vacunació del coronavirus que aquest dimarts aprovarà el consell de ministres, com va avançar divendres passat el mateix president espanyol.

A més a més, Sánchez també ha anunciat que la campanya de vacunació contra el coronavirus començarà al mes de gener i ho farà entre aquells grups "prioritaris" que es donaran a conèixer aquest dimarts. D'aquesta manera, l'Estat enfilarà el seu objectiu de tenir vacunada bona part de la població a l'estiu. De fet, el president espanyol ha insistit que el govern central garantirà que "tota la població prioritària tingui accés a la vacuna" i que es durà a terme un seguiment i control de la seva evolució.

Sobre la manera com s'aplicarà això arreu de l'Estat, Sánchez també ha avançat que l'estratègia de vacunació es regirà a través d'un únic pla estatal que aprovarà el Consell Interterritorial de Salut (que formen les comunitats autònomes), de la mà d'un grup d'experts en bioètica. Sánchez ha recordat que Europa ja ha firmat cinc contractes per tenir accés a 1.200 milions de dosis, un 10% de les quals correspondran a Espanya, en relació amb el percentatge de població.

Incidència menor a 400

Sánchez també ha apuntat que aquest dilluns Espanya registrarà una incidència acumulada dels últims 14 dies menor a 400 contagis per cada 100.000 habitants. "Quatre setmanes després [d'aprovar l'estat d'alarma] podem dir amb tota la prudència que l'estat d'alarma i la cogovernança estan funcionant. A Espanya fa dues setmanes que baixa progressivament la incidència acumulada del virus", ha defensat Sánchez.

El president espanyol també ha apuntat que Espanya és al "camí adequat per poder doblegar la corba" si bé ha reconegut que encara està lluny de l'objectiu que marca Europa: una incidència acumulada menor a 25 casos per cada 100.000 habitants. "No podem abaixar la guàrdia", ha reiterat Sánchez per enviar a la població un missatge de prudència, i més quan falta poc més d'un mes per a unes festes de Nadal que "seran diferents", ha recordat Sánchez.