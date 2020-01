El govern espanyol declara l'emergència climàtica

En ple pic del temporal Gloria, que està deixant pluges de més de 200 metres quadrats i cotes de neu molt baixes, el consell de ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració d'emergència climàtica a l'Estat. Un recull de cinc compromisos a desenvolupar durant els cent primers dies del govern de coalició per fer front als greus impactes derivats del canvi climàtic, com els aiguats més abundants i temperatures extremes. És una mesura que el Congrés ja va impulsar "amb la màxima urgència" el setembre passat a instàncies d'Unides Podem a través d'una proposició no de llei i que llavors el govern socialista en funcions es va comprometre a aprovar en el primer consell de ministres del nou executiu. Al final, haurà sigut en el tercer.

Però la declaració, de moment, no és més que un recull d'intencions polítiques que s'hauran de traduir, sobretot, en la futura llei de canvi climàtic que va quedar empantanada al Congrés per les eleccions del 20 de novembre. I alhora és també una manera del PSOE i Unides Podem per combatre el relat del PP i Vox en ciutats com Madrid, tot i que la ciutat va aprovar també el setembre passat una declaració d'aquest estil. Barcelona, al seu torn, ha posat en marxa el seu pla de xoc contra les emissions aquest gener.

A més de portar el projecte de llei de canvi climàtic al Congrés, el govern espanyol també es compromet a crear durant els cent primers dies de govern una Assemblea Ciutadana del Canvi Climàtic amb la participació, principalment, de joves, per intentar pactar mesures, en la línia del que ha fet França, segons ha explicat la vicepresidenta de Transició Energètica, Teresa Ribera, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

L'acord del PSOE i Unides Podem ja marca el camí per a la reducció d'emissions: el 2040, entre el 85% i el 95% de l'energia que es consumeix hauria de ser renovable; i el 2050, del 100%. De fet, el govern de Sánchez s'ha compromès a nivell internacional a ser un país sense emissions d'aquí trenta anys.