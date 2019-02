El govern espanyol elabora un llistat de 73 pseudoteràpies

La guerra declarada pel govern espanyol contra les pseudoteràpies i pseudociències no s'atura. Després que la Fiscalia General de l'Estat intervingués per investigar la venda il·legal per internet de clorit de sodi, compost essencial de l'MMS i que ha estat publicitat pel pagès balaguerí Josep Pàmies, el ministre de Ciència, Innovació i Universitat, Pedro Duque, i la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Luisa Carcedo, han presentat aquest dijous un informe amb 73 pseudoteràpies, elaborat per la Xarxa d'Avaluació de Tecnologies i Prestacions del Sistema Nacional de Salut.

L'executiu de Pedro Sánchez assegura que aquestes activitats no poden demostrar la seva eficàcia terapèutica perquè "no hi ha cap assaig clínic, revisió ni metanàlisi, ni tan sols intenció" de fer-ne. Entre aquestes tècniques el govern ha assenyalat la hidroteràpia de còlon, que consisteix en la neteja del còlon amb aigua, o els massatges per desbloquejar l'energia dels xacres. "El problema no és que les teràpies no tinguin efecte, sinó que determinades substàncies o tractaments puguin fer que se n'abandonin d'altres que sí que han demostrat la seva evidència científica", ha argumentat Carcedo.

Els ministres han confirmat, però, que segueixen investigant 66 tècniques més, com ara l'homeopatia i l'acupuntura, unes teràpies a què Duque s'ha referit com a "coses". Segons ell, el fet que hi hagi publicacions relatives a aquestes pràctiques no significa que l'evidència científica hi doni suport ni que avali la seva eficàcia i seguretat.

El govern espanyol també inclou en aquest llistat tècniques prou conegudes com el reiki, l'osteopatia o la musicoteràpia. "No tenim l'afany de prohibir res, sinó de donar informació a la ciutadania perquè prengui decisions correctes", ha dit el ministre de Ciència. Ara bé, l'executiu no considera aquestes tècniques com a pseudoteràpies "encara", ja que la investigació de la Xarxa d'Avaluació de Tecnologies i Prestacions del Sistema Nacional de Salut segueix en curs.

El llistat s'emmarca en el pla nacional per a la protecció de la salut, un projecte presentat aquest novembre i que té com a objectiu eliminar les pseudoteràpies dels centres sanitaris i les universitats. En aquest sentit, Carcedo ha reiterat que l'actuació de l'Estat té com a finalitat generar, difondre i facilitar informació sobre el coneixement i l'evidència científica "més actualitzada i sòlida" de les pseudoteràpies. D'aquí neix la campanya CoNprueba.es: el govern espanyol ha habilitat una pàgina web on es publicaran totes les accions de l'executiu contra les pseudoteràpies i les pseudociències.

A més, el ministeri de Sanitat està treballant en un reial decret per prohibir que els centres hospitalaris ofereixin aquests productes o tècniques considerades pseudoteràpies. Fins a la seva aprovació, i posterior modificació de la normativa sobre publicitat sanitària, però, Carcedo ha dit que aquells espais on es realitzen les 139 teràpies podran conservar el cartell de "centres sanitaris".

La dietètica catalana, a favor

El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya ha celebrat la decisió del govern espanyol de perseguir les pseudoteràpies. En un comunicat, l'organisme ha advertit que l'auge de "les teràpies nutricionals alternatives, no provades i no reconegudes per les autoritats sanitàries pot provocar un efecte advers en la salut de les persones", i que aquest pic es deu, sobretot, a la possibilitat d'accedir a un ventall molt ampli de plans nutricionals a través de les xarxes socials. Una situació que qualifiquen d'"intrusisme laboral": "Suposa un greu risc aplicar als pacients unes teràpies no validades pels professionals legalment reconeguts".