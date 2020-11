El govern espanyol prepara més ajudes per a la restauració

La segona onada del coronavirus està castigant especialment el sector de la restauració, que en territoris com Catalunya s'ha vist obligat a tancar per frenar l'augment de contagis. El sector, que encara arrossega el desgast dels primers mesos de pandèmia i un estiu a mig gas, afronta ara noves restriccions sanitàries en molts llocs de l'Estat que haurien de comportar més ajudes econòmiques. Precisament, davant aquest escenari el govern espanyol està preparant tot un seguit de noves mesures per a bars i restaurants. Així ho ha avançat El País aquest dijous i han confirmat fonts del ministeri d'Economia a l'ARA.

El departament que dirigeix Nadia Calviño està encapçalant una negociació amb altres ministeris, des d'Hisenda i Treball fins a Turisme i Seguretat Social. L'executiu de Sánchez treballa per poder tirar més mesures i tenir un pla d'ajudes "les pròximes setmanes", apunten fonts del ministeri d'Economia. Les propostes anirien en la mateixa línia que les aprovades fins ara: exoneracions, bonificacions o avals ICO, entre altres, perquè el sector pugui afrontar la caiguda de l'activitat i agafar aire de cara als mesos vinents.

Mentrestant, des del sector apunten que les mesures fins ara aprovades ja "no són suficients". En concret, la patronal de l'hostaleria espanyola xifra en 8.500 milions d'euros l'import necessari per garantir-ne la supervivència i apunten a "ajudes directes i a fons perdut com les aprovades a França i Alemanya", ha assenyalat el president d'Hostaleria Espanya, José Luis Yzuel. Precisament, l'escenari que viu Espanya no dista del que viuen altres països europeus, malgrat que aquí el pes del turisme és superior. Per aquest motiu, alguns governs europeus ja han donat llum verda a noves ajudes dirigides als sectors més afectats.

Itàlia va activar la setmana passada una bateria de mesures per valor de 5.400 milions d'euros adreçades a treballadors de la restauració, però també de l'esport, la cultura i l'oci. Per la seva banda, el Regne Unit ha aprovat una partida de 2.400 milions que comprendrà ajudes a fons perdut per a les activitats que han hagut de tancar o reduir horaris. Uns diners que seran transferits directament al compte corrent del beneficiari, segons va assegurar el govern britànic. En la mateixa línia, França ha aprovat ajudes de fins a 10.000 euros per a pimes, mentre que ha decidit allargar els ERTO fins al setembre. Són només alguns exemples de mesures que des de la restauració esperen que el govern espanyol aprovi com més aviat millor per "revertir la situació dels pròxims mesos", ha apuntat la patronal hostalera.