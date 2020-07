El Govern estudia fer obligatori l'ús de mascareta a tot Catalunya encara que hi hagi distància de seguretat

La consellera Alba Vergés ha dit a RAC1 que demanarà que la mascareta sigui obligatòria a tot Catalunya, i no només a Lleida. Ha dit que així ho plantejarà avui a la reunió de Govern i que serà llavors quan es podrà portar al Procicat per debatre-ho. "Ens mourem molt durant les vacances i per rebaixar els riscos cal prendre mesures", ha dit Vergés. "Com a norma general, s'haurà de dur sempre la mascareta, excepte amb els convivents. És un mecanisme de protecció més, es pugui mantenir la distància o no", ha afegit.

A banda de poder-se-la treure amb el nucli de convivència, Vergés també ha esbossat altres possibles excepcions que podria tenir aquesta nova norma sobre l'ús generalitzat de la mascareta, com per exemple l'activitat esportiva o els banys a la platja.

La consellera ha apuntat que li preocupa el fet que el confinament perimetral del Segrià hagi tapat les mesures que ha pres el Govern dins del perímetre, com l'obligatorietat de dur la mascareta, les reunions de màxim 10 persones, entre altres: "No és només el perímetre, l’important són les mesures que hem pres dins del perímetre. Ens hem d’avançar tot el possible, hem d’aconseguir que tothom interioritzi aquestes mesures, independentment d’on sigui".

Preguntada per les possibles sancions a qui no porti la mascareta, Vergés ha dit: "Això està establert. Qualsevol norma comporta la seva part de sanció. Però l'important no és ser punitiu, sinó que entre tots entenguem la importància de les nostres accions".

"La resta del país està molt més tranquil"

La consellera de Salut ha sigut clara sobre com s'ha de comportar la ciutadania: "Hem de ser conscients de les nostres accions, sabent que podem posar en risc altres persones. L'esforç que demana és bastant assumible: bona higiene de mans, dur la mascareta i la distància de seguretat. Hem de tenir presents aquestes tres mesures". Sobre la situació de Catalunya, ha dit a RAC1: "A diferència del Segrià, la resta del país està molt més tranquil·la. Les dades no tenen res a veure. A la resta del país estem en un bon estat epidemiològic, però l'ajuda de la gent és molt important", ha conclòs.

La consellera ha dit que, segons ella, el Govern no ha fet tard confinant el Segrià, després de les paraules d'aquest dilluns de Fernando Simón, director del Centre d'Alertes Sanitàries: "Es confina quan tenim totes les dades. No pot ser abans. Calia tenir-ho tot quadrat per prendre mesures valentes i una idea molt clara que la cosa és seriosa, que no és cap broma. Si creixen els casos, hem d'actuar". "Els canvis de tendència provoquen que s'hagin de prendre decisions", ha afegit. Sobre els pròxims dies, Vergés ha dit que "els casos continuaran creixent". "És el que esperem", ha conclòs.