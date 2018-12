El govern espanyol planteja endurir la llei del tabac davant l'augment del seu consum

El consum de totes les drogues s'ha estabilitzat aquests dos últims anys segons es desprèn a l'enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya (Edades) 2017-2018, excepte en el cas del tabac, que presenta un repunt d'un 3%, i del cànnabis. En el primer cas, el que més preocupa el ministeri de Sanitat és que els joves comencen abans a consumir-ne, i representen un 5% d'aquest repunt. Una altra dada substancial és que el 34% de la població entre els 15 i els 64 anys ha fumat diàriament en l'últim mes un 3,6% més que l'any 2011.

A més, augmenta lleugerament el consum de drogues entre la població més jove de 18 anys, amb edats compreses entre els 15 i els 17. En l'últim any, el 60% dels menors enquestats han consumit alcohol i un 25,4% tabac (el 2015 va ser d'un 20,6%).

És per aquesta raó que la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, en roda de premsa, ha assegurat que "s'ha de complir la llei del tabac i no recórrer a subterfugis per evitar-la". Carcedo ha dit que posaran en marxa un pla de prevenció, sobretot per conscienciar la població més jove, i que aquest assumpte ja ha sigut motiu de debat en l'últim consell de ministres europeus de Sanitat.

Carcedo ha evitat concretar quines mesures es prendran i si hi haurà la prohibició de fumar a dins dels vehicles en presència de menors. També ha dit que "la llei no pot entrar en els àmbits privats", com podria ser a dins dels domicilis, però ha apel·lat a la "responsabilitat" dels pares.

Les drogues legals són les més consumides

D'aquesta enquesta també es desprèn que les drogues més consumides són les legals, amb més consum entre la població masculina que la femenina. Excepte en substàncies com els hipnosedants i els analgèsics opioides, que presenten més consum entre les dones. La diferència principal és que aquestes substàncies són consumides "per patologies i prescrites per metges", segons la ministra.

Pel que fa a l'alcohol, el seu consum és manté estable des de l'any 2005. I la xifra de consumidors diaris d'alcohol (7,4%) és la més baixa de tota la sèrie d'enquestes sobre drogues a la població general espanyola, amb data d'inici el 1995. Sobre els motius per consumir-ne, la majoria dels enquestats han respost que ho fan per animar les festes (19,2%), perquè els agrada (13,7%), perquè és saludable (4,8%), per encaixar en un grup (3,2%), per emborratxar-se (1,1%) i, en últim cas, amb un percentatge molt reduït, per evitar estar deprimit (0,8%).

Les apostes esportives online, el joc més practicat

D'altra banda, els homes de 25 a 34 anys és el perfil més comú de jugadors d'apostes online. L'any 2017 el 3,5% de la població de 15 a 64 anys va jugar amb diner online, i el joc més practicat són les apostes esportives.

Es considera joc amb diners de forma presencial l'assistència a alguna sala especialitzada d'atzar i apostes. Segons l'enquesta, s'ha comprovat que com "més edat, més persones juguen amb diner presencial". En el cas de les loteries, com la Primitiva o la Bonoloto, hi van jugar un gran percentatge d'enquestats, un 94%. En el cas del Rasca de l'Once, per exemple, hi van jugar un 22,1%, i a les quinieles de futbol, un 16%.