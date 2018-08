Pregó feminista i combatiu: “A Gràcia ens vam empoderar de manera irreversible"

Elena Carreras és una científica catalana amb una llarga carrera professional dedicada especialment a les dones. I, precisament, elles han sigut les protagonistes del pregó que avui ha pronunciat la cap d’obstetrícia i ginecologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron per donar el tret de sortida a la festa major de Gràcia. En aquest barri, ha dit, es va "empoderar de manera irreversible". I també va aprendre què vol dir "el dret al propi cos", sobretot arran del seu pas per la vocalia de dones de l'Associació de Veïns i Veïnes.

Carreras ha recordat, davant d'un públic ple de noies joves, com ella i les seves companyes assessoraven les dones que volien anar a Montpeller a avortar a finals dels anys setanta. "Vam ser valentes, com valentes són ara les dones que han coordinat els punts d'informació contra la violència masclista", ha dit, en referència als dispositius que hi haurà a la festa.

Però si les consignes feministes han generat aplaudiments, també ho han fet els crits de llibertat per als presos polítics que no han pogut ser a la plaça. "Conjurem-nos perquè l'any vinent els presos polítics siguin en aquesta balconada", ha demanat a un públic que, agraït, aplaudia i sostenia cartells de suport als polítics empresonats. "També és una forma de sororitat enviar una abraçada molt forta a la consellera i la presidenta", ha dit.

540x306 Pregó feminista i combatiu: “A Gràcia ens vam apoderar de manera irreversible" / CÈLIA ATSET Pregó feminista i combatiu: “A Gràcia ens vam apoderar de manera irreversible" / CÈLIA ATSET

A pocs minuts de la plaça de la Vila de Gràcia, allunyat del xivarri del públic de del pregó, un dels carrers graciencs que més significat tenen per a la doctora treballava a marxes forçades. És la travessia de Sant Antoni, que alberga el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT). Carreras s'hi va dirigir quan va ser mare perquè se li va retirar la llet. El seu fill tenia tan sols un mes i a la Lliga de la Llet va trobar-hi l'ajuda de moltes dones que acabarien sent les seves amigues. "Va ser aquí on vaig aprendre la metodologia de la presa de decisions compartides", ha dit referint-se a la relació d'igual a igual que estableix amb les seves pacients embarassades. Alguns dels veïns de la travessia de Sant Antoni han baixat aquest dimarts a escoltar la seva doctora, però molts no han pogut: la nit s'espera llarga mentre s'ultimen els guarniments que, aquest any, han anat més endarrerits de l’habitual.

La novena dona pregonera

La doctora Elena Carreras ha agafat el relleu del tàndem que van formar el comunicador Roger de Gràcia i l'actriu Agnès Busquets l'any passat. I en fer-ho s'ha convertit en la novena dona que fa el pregó de la festa major de Gràcia després de 201 anys de tradició. Carreras va anar a parar a Gràcia quan la dictadura agonitzava. Més de quaranta anys després, ha tornat al barri per la porta gran: sent cap d’obstetrícia i ginecologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, però també la presidenta de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia. "Noies, ens hem de fer valer", ha reivindicat després de fer referència a la tendència de les dones a menystenir-se (l'anomenat síndrome de l'impostor).

La tasca de Carreras ha sigut reconeguda més enllà de les nostres fronteres: la revista 'Forbes' va reconèixer-la com la millor professional de la seva especialitat a l'Estat. Una de les fites que li han valgut aquest reconeixement és la reparació prenatal del fetus amb espina bífida, que només fan cinc hospitals arreu del món. L’últim avenç del seu equip és l'anomenada cesària provincle, per convertir aquesta intervenció en el més semblant possible a un part.