Un helicòpter i cotxes camuflats per reduir els morts de trànsit

Les dades de sinistralitat de l’any passat a les vies catalanes, tant urbanes com interurbanes, no són bones. Els morts per accidents de trànsit han augmentat un 7% el 2018 -amb un total de 256 víctimes- respecte al 2017. Si es compara amb el 2010 les víctimes mortals han baixat un 24%, però només falta un any per arribar al 2020, quan l’objectiu és que hagin disminuït un 50% en l’última dècada. Per intentar complir l’objectiu, els Mossos d’Esquadra intensificaran aquest any la pressió per enxampar les infraccions dels vehicles. “El 2019 farem un ús dinàmic de la tàctica policial amb l’helicòpter del Servei Català de Trànsit (SCT), els vehicles espiells i els radars mòbils”, va explicar ahir el cap de la comissaria general de mobilitat dels Mossos, el comissari Joan Carles Molinero.

Aquesta nova tàctica forma part del pla de contenció dels accidents mortals que es va posar en marxa a l’abril. Aleshores, les víctimes mortals havien augmentat un 70% a les carreteres des de principis d’any. Al final, en tot el 2018, els morts a les carreteres s’han incrementat un 10%. A les vies urbanes les víctimes mortals s’han reduït un 1%. Ara el pla de contenció es mantindrà els pròxims mesos, tot i que Molinero va avançar que es modificarà per impulsar aquesta activitat policial més dinàmica que vol incidir en els conductors habituals i reincidents, “que s’han acostumat a saber on hi ha radars fixos i de tram o els cotxes dels Mossos”. Per fer-ho, després d’un any i mig sense enlairar-se -per un litigi en el concurs per gestionar-lo-, l’helicòpter que sanciona els vehicles torna a funcionar per captar “les actituds més greus que es poden detectar des de l’aire”.

Els Mossos també potenciaran l’ús dels anomenats vehicles espiells, que són els cotxes camuflats -de paisà- amb agents uniformats a dins i càmeres que capten les conductes negligents, “com parlar per telèfon i fer servir el WhatsApp o el correu electrònic”. Els cotxes camuflats inclouen els radars mòbils. En aquest sentit, el conseller d’Interior, Miquel Buch, va subratllar que, a part dels radars mòbils, aquest any es posaran en marxa 10 nous radars: quatre de tram que ja s’havien anunciat i sis radars més que s’està estudiant on col·locar -tres de tram i tres de fixos.

Propostes de millora

Aprofitant el balanç de sinistralitat, Buch va demanar ahir al govern espanyol que aprovi una nova llei de seguretat viària: “Ens cal per reduir les dades”. El conseller va fer algunes propostes a l’Estat per incorporar a la nova regulació, com classes teòriques obligatòries quan es vol obtenir el carnet de conduir i un mínim de classes pràctiques. Buch també va apostar per impulsar el reciclatge dels conductors i augmentar la pèrdua de punts del carnet de conduir si es fa servir el telèfon, que passaria dels tres actuals a sis. Sobre els anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP), que engloben els patinets elèctrics, el conseller va reclamar a la DGT que tiri endavant la normativa estatal. Un cop la DGT l’hagi aprovat, el Govern preveu fer “una ordenança tipus” perquè la regulació dels VMP sigui homogènia als municipis catalans.

El director del SCT, Juli Gendrau, va recordar que de les gairebé 1.350.000 multes que s’han posat el 2018, el 77% han sigut per excessos de velocitat, l’1,7% per l’ús del telèfon i l’1% per conduir sota els efectes d’alcohol i drogues.