Diagnosticar l'hepatitis C serà més fàcil i ràpid

El diagnòstic de l’hepatitis C (VHC) serà més ràpid, menys farragós i més efectiu. A partir d'una iniciativa dels laboratoris de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, s'han aconseguit reduir les proves necessàries per detectar la malaltia hepàtica i es preveu ampliar així el nombre de diagnosticats, ja que es calcula que el 60% dels afectats per aquest virus no en tenen constància.

El nou dispositiu, que s’ha dut a terme en col·laboració amb la gerència territorial de Barcelona de l’Institut Català de la Salut (ICS), escurça el temps de detecció exponencialment. El que podia allargar-se durant mesos, ara queda disponible en pocs dies. El cap del laboratori de patologia hepàtica dels Laboratoris Clínics del Vall d’Hebron, Francisco Rodríguez, ha posat en valor l’avenç recordant que “si bé l’actual tractament de l’hepatitis C és molt efectiu, per curar-te primer t'han de diagnosticar”.

La particularitat de la malaltia fa que els mals físics –principalment al ronyó– no es manifestin fins a arribar a un estat molt avançat, i això complica el procés de detecció. A més, el mètode que se seguia fins ara requeria múltiples visites, anàlisis i constància per part del pacient i els metges. “Estudis europeus apunten que gairebé el 50% de la gent a qui es detecta indicis d’hepatitis C abandona el procés de les analítiques”, subratlla Rodríguez.

En el cas català, des que el professional d’atenció primària sospita que la persona pot tenir el virus fins a la programació de la visita per tractar-se es passava per sis fases que ara quedarien reduïdes a tres: la visita mèdica que alerta de la possibilitat de la malaltia, la nova anàlisi que detecta la càrrega viral i la cita final per començar el tractament. “Era una cursa d’obstacles on l’atleta podia caure en algun moment, i nosaltres ens hem dedicat a treure uns quants entrebancs”, resumeix el també investigador principal del grup de recerca de malalties hepàtiques del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Exemple a seguir

El laboratori barceloní, que és el més gran d’Espanya i un dels més destacats d’Europa, gestiona les mostres de gairebé la totalitat de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona, segons destaquen els professionals. Des d’allà s’ha comprovat el funcionament del nou sistema, que preveu “implementar-se de manera estandarditzada” a nivell català.

El procediment de deteccions del VHC, que ja s'ha demostrat efectiu en gairebé 400 pacients, planeja ampliar-se a altres punts de la xarxa de salut pública de Catalunya. Les proves del nou sistema es divideixen en dues màquines, una descobreix la presència d’anticossos i l’altra confirma si el virus està actiu. Aproximadament la meitat dels pacients amb anticossos a la sang no presenten cap infecció problemàtica, però en els casos on la càrrega viral es demostra activa cal intervenir.

Dels 193 casos en què s’ha detectat infecció crònica al laboratori del Vall d’Hebron, el 60% ja tenien lesió al fetge. El tractament ha evolucionat radicalment els últims anys i, gràcies als antivirals d’acció directa per via oral, en tan sols tres mesos es fa desaparèixer l’hepatitis en el 95% dels casos sense gaires efectes secundaris. Tot i així, des del centre hospitalari barceloní es destaca la reducció dels terminis a l’hora de trobar el virus fent referència a la seva naturalesa contagiosa. “Tres mesos més de portar un virus infecciós són tres mesos més de possibilitats d’infectar algú”, resumeix Francisco Rodríguez.