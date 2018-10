Un home de 85 anys mor atropellat per un autobús a l'Eixample

Un home de 85 anys ha mort aquest dissabte en ser atropellat per un autobús al carrer Villarroel, a la confluència amb el carrer Còrsega, al districte de l'Eixample. L'accident ha tingut lloc cap a les 18.20 h, quan per causes desconegudes el vehicle ha atropellat la víctima, que és la divuitena que mor per accident de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any. Es tracta també del sisè vianant que resulta mort per atropellament. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) investiga els fets.