L’homofòbia dels ‘Pilla pilla’ a judici: “Maricon de merda, on vas?”

“Maricon de merda, on et penses que vas? Com et tornis a escapar sabràs el que és bo”. És part d’un vídeo que mostra un grup d’una desena d’ultres envoltant un home a qui interroguen insistentment sobre la seva sexualitat i a qui obliguen a identificar-se davant de la càmera. La filmació acaba amb una fotografia de l’home amb una diana. La gravació portava per títol Pilla pilla, caçant pederastes i, segons la Fiscalia, durant el temps que el vídeo va estar penjat a la xarxa el van arribar a veure més de 50.000 usuaris. Formava part del projecte homòfob Pilla pilla, que entre novembre i desembre del 2013 va atemorir la comunitat LGTBI a Catalunya.

Uns ultres vinculats a l’extrema dreta russa van intentar emular un moviment existent en aquell país, Occupy Pedofilya : un d’ells es feia passar per un noi menor d’edad, es posava en contacte amb una persona homosexual a través d’aplicacions o de la xarxa, hi concertava una cita i, quan la víctima arribava, ell i una desena de persones més l’acorralaven, l’obligaven a identificar-se i li preguntaven sobre aspectes de la seva sexualitat mentre ho gravaven en vídeo. Després ho penjaven a Facebook i Twitter, assegurant que havien “caçat un pedòfil”. Sis d’aquest homes, entre ells el líder del grup, s’asseuen a partir de demà al banc dels acusats.

La Fiscalia demana per al líder i per l’home que gravava els vídeos una condemna de fins a 21 anys de presó i l’acusació popular, que representa l’Observatori contra l’Homofòbia i la Comissió 28-J, 15 per a cadascú. Els altres quatre homes s’enfronten a una petició de pena de fins a dos anys de presó. Tant el ministeri públic com l’acusació popular els responsabilitzen de delictes contra la integritat moral i d’un delicte de revelació de secrets.

“Emboscada”

Tant la Fiscalia com l’advocada de l’acusació popular, Laia Serra, acusen els sis processats de parar una “emboscada” a les seves víctimes, sota el “pretext” de denunciar pedòfils. Durant el temps que el projecte homòfob va estar actiu, els acusats haurien agredit almenys tres víctimes. Segons explica Serra en el seu escrit d’acusació, l’objectiu dels processats era “emular el grup neonazi rus” amb l’“objectiu d’implantar a Catalunya els mateixos objectius de violència i discriminació homòfoba”.

La investigació va aconseguir establir vincles de la majoria dels acusats amb el grup ultra rus d’ Occupy Pedofilya, amb qui compartien simbologia nazi i que seguia la trajectòria del grup català i l’“aplaudia”. També els van relacionar amb altres grups d’extrema dreta. El líder del projecte Pilla pilla era amic de l’home condemnat per una agressió racista al metro de Barcelona.

El judici se celebrarà en un jutjat penal de Granollers i està previst que s’allargui diversos dies. A més dels acusats, també declararan les víctimes, protegides almenys per una mampara, tot i que les acusacions no descarten demanar que el judici es faci a porta tancada.