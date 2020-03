La Covid-19 porta al límit els hospitals petits i tensiona els grans

La corba epidemiològica a Catalunya s’estira capriciosament dia rere dia. Per bé que la xifra de recuperacions va creixent -82 persones ja han rebut l’alta-, el ritme de contagis no decau. S’han detectat 3.270 positius, dels quals un centenar han necessitat hospitalització, i s’han confirmat un total de 82 decessos. El Govern té assumit que serà a partir d’aquest cap de setmana que es donarà el pic màxim d’ingressos hospitalaris, molts dels quals casos complexos que necessitaran cures intensives i ventilació mecànica. Tots els hospitals catalans es preparen des de fa setmanes per absorbir aquest augment de la demanda i no dubten de la seva capacitat per atendre els casos que els arribin, però reconeixen que la situació fa vertigen. La por al col·lapse de les unitats de cures intensives (UCI) s’intensifica als centres comarcals, porta d’entrada sanitària a grans volums de població, alhora que inquieta els hospitals grans, que també albiren jornades crítiques.

Els hospitals terciaris, tot i tensionats, encara resisteixen l’envestida del coronavirus però alerten que, si el volum de pacients continua creixent al ritme actual, la situació en els pròxims dies serà crítica. “Comencem a estar apurats”, reconeix el cap de malalties infeccioses de l’Hospital de Sant Pau, Joaquín López-Contreras, que encara no parla, però, de col·lapse. “Ara ens estem movent més de pressa que l’epidèmia, però no sabem fins quan”. Com també passa a l’Hospital Clínic, ja hi ha un nombre elevat de pacients ingressats a planta, i a les UCI hi ha majoritàriament gent gran però “també hi ha excepcions”. El doctor reconeix que li preocupa la disponibilitat de respiradors de ventilació mecànica i de llits a les UCI. “Tenim capacitat gràcies a les unitats de semicrítics, però les UCI s’han omplert en molt pocs dies i això és preocupant”, admet, i afegeix que també és una situació “complicada” per als professionals. “No és el mateix atendre 30 que 70 pacients”, diu.

Per la seva presència a les capitals, els hospitals comarcals i els generals treuen pressió assistencial als de referència. Són una peça fonamental del sistema, però també són els que pateixen amb més cruesa la crisi sanitària. El coronavirus està escanyant uns recursos assistencials que arrosseguen des de fa anys una falta generalitzada de personal i materials. Una treballadora d’un centre ubicat al Penedès -que vol mantenir-se en l’anonimat- diu que encara poden assistir els malalts, però lamenta que cada dia és més complicat. En quatre dies -apunta- han ingressat una quinzena de contagis, quatre dels quals han acabat morint, i almenys tres han hagut de ser traslladats a clíniques pròximes.

Falta de recursos materials

El coll d’ampolla que pot saturar el sistema sanitari són els pacients greus. Si el volum d’afectats avança a aquest ritme -al voltant de 500 afectats al dia-, també creixerà el nombre de malalts amb símptomes greus, que són els que requereixen més atenció i recursos. El sistema sanitari ha anat preparant plans de contingència per garantir-ne l’atenció necessària, en què els respiradors són un recurs essencial. Al Sant Pau, a part dels de l’UCI, també compten amb els de cirurgia, que, tot i no ser de la mateixa qualitat “també poden ventilar”. I la bona notícia és que alguns pacients ja han pogut ser extubats.

Altres hospitals comarcals no tenen tanta sort. En funció dels serveis que presten i de la població assignada que tenen, disposen de més o menys dispositius. Alguns només en tenen dos. D’altres, quatre. I en aquests casos s’han d’anar rotant. “Tenim dos respiradors i en qüestió d’hores hem hagut d’intubar un quart pacient, perquè són malalts que empitjoren molt ràpidament. En 48 hores poden tenir un pronòstic molt greu”, explica la professional del centre penedesenc.

Els professionals sanitaris continuen insistint que si no entra aviat més estoc de material, especialment equips de protecció personal, es poden quedar sense escuts justament quan es preveu l’augment de la demanda. “Fa 16 anys que em dedico a la sanitat i mai havia treballat així: pràcticament sense protecció, amb una càrrega cada dia més gran de pacients i amb un enorme esgotament psicològic”, detalla un infermer de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Més espais per als malalts greus

Els hospitals s’estan transformant per absorbir el volum de pacients greus. A Sant Pau ja tenen tres plantes i una quarta per a pacients pendents del resultat de la prova, i l’Escola Universitària d’Infermeria i l’hospital de dia d’oncologia -que s’ha traslladat a un edifici d’investigació- s’han reconvertit en sales d’hospitalització. A la Vall d’Hebron primer s’ocuparan les plantes de malalties infeccioses i després les de cirurgia i les de traumatologia.

Ja ho va avançar el departament de Salut: si cal, es convertiran sales de reanimació o quiròfans en sales per a malalts crítics o semicrítics. Al Clínic les urgències estan plenes i s’ha hagut d’obrir una nova sala d’hospitalització per a pacients de Covid-19 -ja en són al voltant d’una desena, el doble que fa cinc dies- però l’UCI “encara té marge”, explica el cap del servei, Ernest Bragulat. En total, ja tenen 144 pacients ingressats, 30 dels quals són a l’UCI. Bragulat reconeix que el volum de pacients és elevat però apunta que “encara ho podem assumir”. El Clínic compta amb una setantena de llits d’UCI i ja s’han previst alternatives. “Nosaltres som uns privilegiats, tenim molts llits, però penso en la resta del territori i en hospitals que poden tenir només una dotzena de llits”, adverteix.

“És un infern”, respon l’infermer del Taulí, on s’han habilitat dues UCI diferents, una per a malalties comunes i una altra d’específica per a contagiats de coronavirus. “L’específica té capacitat per a 17 persones i els casos s’han duplicat en dos dies. Tots els llits estan ocupats”, diu. En cas de saturació, la xarxa d’hospitals de la sanitat pública ja compta amb les instal·lacions dels 23 centres privats catalans. En total són 3.000 llits d’hospitalització, 100 llits de cures intensives i 40 més de reanimació o semicrítics que es podrien reconvertir en UCI. Per exemple, el Clínic ja pot derivar pacients a l’Hospital Quiron, a l’Hospital Dexeus i a la Clínica Teknon, i el Sant Pau a la Clínica del Pilar, la Fundació Puigverd i l’Hospital Dos de Maig.

Fer ús de l’aplicació mòbil per descongestionar el 061

L’aplicació mòbil Stop Covid-19 Cat està pensada per fer seguiment mèdic a les persones que presentin símptomes lleus de la malaltia. La conselleria de Salut demana a la població que primi l’ús d’aquesta nova eina per davant del 061 per no congestionar el sistema sanitari, especialment els pròxims dies. És per això que les autoritats sanitàries també demanen que els pacients lleus es quedin a casa i reservin les urgències hospitalàries per als pacients més greus.

Tant la nova apli com el registre ràpid de La meva salut són dues eines telemàtiques adreçades a la població més jove, i han de conviure amb el 061 per reservar aquest últim a la població més gran o a la que té factors de risc i patologies prèvies. En definitiva, es demana alliberar la via telefònica per als casos més urgents.

Crida als metges i infermers jubilats i als acabats de llicenciar

El Govern ja ha desplegat totes les vies per reforçar el personal sanitari en plena crisi del coronavirus. Segons va concretar ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, s’ha fet una crida als professionals jubilats de menys de 70 anys i que fa menys de dos anys que estaven en actiu, als titulats en medicina de l’any 2019 i als estudiants de l’últim any tant de medicina com d’infermeria. En total, uns 1.300 professionals podrien incorporar-se al sistema progressivament i en diferents nivells assistencials en els pròxims dies per garantir l’atenció als diversos centres sanitaris del país, que el Govern ja ha alertat que viuran el pic d’estrès màxim a partir d’aquest cap de setmana.

Pel que fa als titulats recents, la Generalitat ja ha iniciat els tràmits per incorporar 400 dels 973 llicenciats l’any passat. Tots ells encara estan a l’espera de l’adjudicació de places, però el Govern farà tot el possible per accelerar els tràmits davant l’amenaça del coronavirus.

Pel que fa al retorn del personal jubilat, la reincorporació es vertebrarà a través dels seus antics centres de treball, que formen part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat). Fins ara han respost uns 500 metges i uns 300 infermers.