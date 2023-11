Incendi en una zona de barraques a Montcada i Reixac: "En lloc de 30 evacuats podrien ser 30 morts"

Montcada i ReixacPodria haver estat una desgràcia, una més. "En lloc de 30 evacuats podrien ser 30 morts", diu Bartolo Egea, alcalde de Montcada i Reixac als afores de l'assentament de barraques i horts del costat del riu Besòs, on aquesta matinada hi ha hagut un incendi. És la mateixa zona on el gener del 2022 va morir una parella asfixiada pel foc d'una estufa a l'interior del seu precari habitatge. Arran d'aquelles dues morts les administracions catalanes van conjurar-se per fer un pla per netejar l'àrea, que es va començar a ocupar a la dècada dels 70 amb casetes i horts, però que per la necessitat social i la passivitat pública s'ha convertit en un barri precari, sense llum ni aigua. Dos anys després el foc no ha causat víctimes mortals, però sí que ha posat en evidència la lentitud a l'hora de posar fil a l'agulla. D'aquí el crit de l'alcalde de la ciutat vallesana: "La Generalitat s'ha de posar les piles", ha reclamat, perquè la problemàtica social, urbanística i mediambiental que conflueixen en aquest assentament supera la capacitat del municipi, assegura.

A Montcada i Reixac, a la carretera de La Roca, crema una zona d'horts on hi ha un assentament de barraques (02.20 h) 16 dotacions #Bomberscat hi treballen per contenir les flames. Hi ha vent i l'accés és difícil. Hi ha una trentena d'evacuats pic.twitter.com/hIO3EKcxMD — Bombers (@bomberscat) 3 de noviembre de 2023

L'avís de l'incendi l'han donat els mateixos veïns, que han alertat els Bombers i no han tingut temps per res més. Han sortit corrents, vestits amb els pijames i han anat cap a la carretera de la Roca per resguardar-se de les flames. "Mira, el Juan no ha pogut agafar ni uns mitjons, tot ha anat molt de pressa", afirma una veïna a primera hora del matí, tapada amb una de les mantes que els han ofert per resguardar-se del fred, intensificat pel vent persistent. La majoria dels afectats han rebutjat l'oferiment de passar la nit en un poliesportiu de la ciutat i s'han estimat més quedar-se allà, pendents de les notícies que els feien arribar. Els que han tingut més sort o hi han pensat han agafat els cotxes, que també serveixen de refugi. Fins a les portes de l'assentament hi han arribat els serveis socials municipals, la Creu Roja i personal del CUESB, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, per fer una primera atenció del més bàsic: menjar, brou calent, aigua, etc.

Però més que per menjar els veïns estan nerviosos perquè ja fa hores que han deixat casa seva i no saben en quin estat la trobaran quan els deixin tornar-hi. Escolten com un bomber els informa que abans que caigui la nit entraran a l'assentament per comprovar l'afectació del foc, i si es considera que hi ha prou seguretat podran passar-hi la nit. De moment el foc s'ha pogut controlar abans d'aquest migdia, tot i que les ratxes de vent en dificulten l'extinció. Encara no s'ha determinat la causa ni l'origen de l'incendi, però no es descarta que s'hagués iniciat en uns cotxes aparcats en un dels patis de les cases i s'hagués escampat gràcies al vent i a la gran quantitat de materials inflamables que s'ha trobat al seu pas, com pneumàtics o plàstics.

En una rotllana improvisada, un grapat de veïns comenten el que han viscut hores abans. No volen identificar-se i asseguren que estan farts de "viure com rates" i que "a ningú li importi". Del pla del 2021 en saben poc. Fa un any els tècnics van arribar al poblat i van fer preguntes per saber qui vivia a cada barraca, si eren propietaris del terreny i quines necessitats tenien. La fotografia d'aquell estudi va censar 142 persones, entre les quals 25 menors d'edat, i 420 barraques, entre les que es fan servir com a habitatge habitual i les de cap de setmana. "Aquestes dades poden haver quedat desfasades i segurament ara hi ha més gent vivint-hi", apunta l'alcalde.

També ha vingut a visitar la zona el delegat de la Generalitat a Barcelona, Joan Borràs, que ha confirmat que els cinc estudis compromesos entre totes les administracions (Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Consorci del Besòs i Ajuntament de Montcada) ja s'han acabat i ara s'està pendent de l'aprovació del pla de treball, que ha de plantejar "les solucions", i que tot just es preveu encarregar la setmana vinent. El projecte té com a objectiu final l'eliminació de l'assentament, entre la llera del Besòs i la carretera de la Roca del Vallès, per recuperar la zona com a corredor ecològic. Només per a la neteja de les barraques i descontaminació del terreny es calcula que faran falta tres milions d'euros.

Però abans de la neteja caldrà trobar una solució per als residents de les barraques, alguns dels quals fa anys que hi estan empadronats. Sense els subministraments bàsics, els veïns han anat condicionant les cases com han pogut, així que al costat d'una barraca precària n'hi pot haver una amb més comoditats. A més, també hi ha persones que tenen en aquesta zona terrenys de la seva propietat per fer horts, o hi tenen magatzems.