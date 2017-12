Un incendi en una casa d'Olesa de Montserrat deixa un ferit greu

Els Bombers de la Generalitat van ser alertats ahir a la nit d'un incendi en un pis d'Olesa de Montserrat. L'accident va deixar quatre ferits, un de gravetat. Un home de 62 anys va acabar amb cremades de segon grau a la cara i a les mans i va ser evacuat pel SEM i transportat a l'Hospital de la Vall d'Hebron; un altre home de 64 anys menys greu també va ser traslladat a l'Hospital de Martorell, i dos policies locals de 45 i 28 anys també van ser va ser evacuats en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.



Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar sis dotacions dels bombers (quatre camions, l'autoescala i un vehicle lleuger de comandament). Els efectius van comprovar que es tractava d'un immoble de planta baixa i dos pisos, amb un habitatge d'uns 70 m² per planta. L'incendi no va causar danys estructurals, però va cremar totalment l'habitació del pis de la segona planta, que va quedar completament afectat pel fum. Abans de les 10 de la nit ja es donava per apagat el foc.



Ahir a la nit també, els Bombers de la Generalitat van haver d'atendre un incendi en una casa de Pratdip (Baix Camp), amb dos intoxicats menys greus. A les 20.41 h van rebre l'avís d'un incendi a la xemeneia d'una casa de dues plantes, on es van desplaçar cinc dotacions. Dues persones, un home de 56 anys i una dona de 32, van resultar intoxicades menys greus i van ser evacuades pel SEM a l'Hospital Sant Joan de Reus.



Els bombers atenien un altre servei per un incendi en una casa de Bigues i Riells (Vallès Oriental) en què es va cremar un sofà i la planta superior va quedar totalment afectada pel fum. Hi van treballar dues dotacions dels bombers.