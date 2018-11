La indefinició de Colau crispa (més) els treballadors del Zoo

El director del zoo de Barcelona, Sito Alarcón, va sortir ahir fent que no amb el cap i mostrant una preocupació evident de la comissió d'Ecologia que es va celebrar a l'Ajuntament. Fa dos anys l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el va nomenar perquè tirés endavant un pla director que fa mesos que està enllestit, s'ha presentat públicament i compta amb el suport dels animalistes. Però ahir el comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, no va acceptar el prec que el PSC va portar a la comissió, que tenia el suport dels membres del comitè d'empresa del zoo, i que demanava tirar endavant a curt termini -en el termini d'un mes- el pla que ja està redactat en un dossier amb 60 pàgines que prima la reintroducció d'espècies i la presència d'animals autòctons.

La indefinició va quedar palesa quan Ximeno va dir que accepta "parcialment" el prec. Aquesta declaració va generar un esclat de rialles entre l'oposició. El que accepten, va dir, és la voluntat de fer que el pla compti amb el consens dels treballadors i el que no s'accepta és la urgència d'haver de tramitar el pla en un mes, que era l'exigència del PSC davant les pressions i les angoixes del comitè d'empresa, que creu que plana sobre ells l'amenaça del tancament. Uns 40 treballadors del zoo (d'una plantilla d'uns 140) van seguir la comissió personalment amb una pancarta que deia "El zoo salva espècies". Quan van sortir de l'edifici estaven indignats pel que consideren que és una falta de compromís del consistori. "No boicotarem la presentació del projecte de re introducció de gaseles a(prevista per aquest divendres), perquè és dels pocs projectes que s'estan publicitant", deia una font del comitè a aquest diari.

A la comissió també hi era Rosi Carro, de Libera, plataforma que suposa ara per ara el principal obstacle perquè s'aprovi el pla director. El grup animalista, impulsor del projecte Zoo XXI, va aconseguir les signatures suficients per tal d'emprendre una iniciativa popular municipal que va ser admesa a tràmit al consistori. Leo Anselmi, portaveu d'aquesta plataforma, creu que "s'hauria de votar a principis d'any" i assegura que té els suports necessaris per fer-ho. Tant Libera com el comitè d'empresa consideren el Zoo XXI i el pla director incompatibles, ja que en aquest últim hi ha encara massa espècies no autòctones, models de reproducció d'animals que van contra els seus drets segons Libera i una proposta d'espècies autòctones que suposaria capturar bèsties ara per ara en llibertat, totalment contrari als principis de Libera.

L'Ajuntament, en el seu dia, va celebrar l'entrada de la iniciativa ciutadana, tot i que amenaça el pla director i ara el que vol és trobar un punt intermedi entre els dos models, "connectar-los", va dir ahir Ximeno, però és una opció que sembla molt allunyada tenint en compte les diferències entre les dues posicions i que el temps avança cap al final de mandat de Colau, que és el que més temen els treballadors: que arribi un nou govern sense el pla director en marxa.