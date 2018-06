Tota la informació que necessites per triar carrera, amb UnPortal i l'ARA

Aquest dimecres, 27 de juny, es donaran a conèixer els resultats de la selectivitat, pocs dies abans que, el 2 de juliol, es tanqui el període per poder preinscriure’s a les 7 universitats públiques catalanes i a la UVic-UCC.

Però per saber si han aconseguit ser admesos als estudis escollits, els aspirants a accedir per primer cop a la universitat hauran d’esperar a la publicació de les notes de tall, l’11 de juliol.

Per prendre una decisió informada d’última hora, UnPortal i l’ARA us ofereixen l’oferta completa d’estudis de grau de les 12 universitats catalanes –de les 8 que participen en el sistema de preinscripció i de les 4 que no en formen part–, que inclou els nous títols del curs 2018-2019.

Podeu trobar la informació de diverses maneres:

Cerca per paraula

Busqueu per paraula ("mestre", per exemple) o nom de l’estudi ("educació infantil") i trieu els graus d’una demarcació concreta.

Cerca per nota de tall

Introduïu una qualificació i veureu a quines titulacions permet accedir. Fins que no es donin a conèixer les del 2018, hi trobareu les del 2017, que us serviran d’orientació.

Nous graus

Consulteu la relació de noves titulacions que s’estrenaran el curs 2018-2019 i les places de primer curs.

Estudis de FP

També podeu conèixer l’oferta actualitzada de cicles formatius de grau superior (CFGS) per al curs vinent.