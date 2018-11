La intel·ligència artificial s'utilitzarà per diagnosticar tumors cutanis

La tecnologia i, en especial, la intel·ligència artificial, és a dir, aplicacions basades en algoritmes, afavoriran el diagnòstic dels tumors cutanis, però serà difícil que arribin a reemplaçar totalment el dermatòleg. Aquesta és la principal conclusió d'un dels debats organitzats avui en el 14è Congrés de l'Associació Europea de Dermatooncologia (EADO) i 9a Trobada Mundial de Centres Interdisciplinaris de Melanoma i Càncer de Pell, que se celebra a Barcelona.

El debat l'han protagonitzat el director del congrés i de la unitat de melanoma del servei de dermatologia de l'Hospital Clínic, Josep Malvehy, i la cap del servei de dermatologia de l'Hospital Clínic, la doctora Susana Puig. Malvehy ha explicat que actualment hi ha algoritmes computacionals que poden diagnosticar els melanomes i altres tumors cutanis amb una precisió igual o superior a la d'un dermatòleg expert.

De totes maneres, ha reconegut que, per ara, només s'han aplicat sobre imatges de tumors diagnosticats o extirpats prèviament i encara no s'han utilitzat en la vida real, és a dir, amb persones. Puig ha defensat que aquests algoritmes, que aprenen de les imatges analitzades, encara presenten moltes limitacions i poden tenir un biaix. Això, ha explicat, pot conduir a un error, que pot incrementar-se si les imatges que se'ls donen són només de lesions extirpades i no el global de lesions possibles.

Una altra dificultat és que els algoritmes es dissenyen d'acord amb la precisió diagnòstica sense que importi si l'encert és d'una lesió benigna o maligna. Així, poden diagnosticar correctament el 95% de la major part de les lesions (habitualment benignes), però fallar en un percentatge més elevat en les lesions menys freqüents, les malignes.

Tot i això, Puig ha reconegut que el diagnòstic d'imatges ofert per la tecnologia pot contribuir a millorar la decisió mèdica de l'especialista i, fins i tot, no especialista. Els dos especialistes han coincidit que l'aplicació d'aquests algoritmes i d'altres tecnologies està superant barreres importants perquè hi ha un interès creixent en l'àmbit de la salut i s'espera poder disposar de resultats d'estudis clínics els pròxims anys.

Més d'un miler d'especialistes procedents de més de 50 països participen aquesta setmana en el 14è Congrés de l'Associació Europea de Dermatooncologia (EADO) i 9a Trobada Mundial de Centres Interdisciplinaris de Melanoma i Càncer de Pell, que se celebra a Barcelona per conèixer els resultats més recents de la recerca en prevenció, diagnòstic precoç i tractament del càncer cutani.