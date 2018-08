El pare de la jove valenciana captada per una secta alerta sobre la desprotecció que pateixen les famílies dels desapareguts

El pare de la jove valenciana captada pel presumpte líder d'una secta peruana ha alertat sobre la desprotecció que pateixen les famílies dels desapareguts i dels perills de les xarxes socials. Alberto Aguilar ha comparegut aquest dilluns per denunciar la falta d'una regulació efectiva quan una secta capta una persona, com li va passar a la seva filla Patricia. Segons l'advocada de SOS Desaparecidos, Mayte Rojas, encara falta un procés d'actuació efectiu des que es posa la denúncia per la desaparició fins que s'activen els protocols per localitzar ràpidament la persona desapareguda.

Rojas ha afegit que són necessàries unitats especialitzades en desaparicions per "evitar el desemparament que pateixen les famílies dels desapareguts". En el cas de Patricia Aguilar, l'advocada ha explicat que ara estan estudiant la viabilitat d'ampliar la denúncia contra el líder de la secta que va capturar la jove. De fet, la portaveu de la família, Noelia Bru, ha assegurat que pensen portar la lluita legal fins al final per obtenir la màxima condemna possible.

Bru ha advertit que és molt important ser conscient del perill que poden arribar a suposar les xarxes socials, especialment quan en fan ús els adolescents. També ha declarat que el cas de Patricia Aguilar ha suposat "un abans i un després en la lluita per trobar els desapareguts", i ha recalcat la manca de lleis contra grups de manipulació i la necessitat de disposar de centres d'ajuda i d'observatoris.

Contactada per internet

Fa un any, Patricia Aguilar va desaparèixer captada per Félix Steven Manrique, que la va contactar per internet quan la jove encara era menor d'edat. Quan se la va localitzar al juliol, la noia encara es mostrava confosa, però, segons el seu pare, quan es van trobar "la Patricia ja manifestava la voluntat de tornar a Espanya" perquè "aquí està contenta i emparada per la seva família". El pare no ha volgut deixar passar l'oportunitat d'avisar altres pares: "Amb les xarxes socials som tots vulnerables, i els fills poden no estar segurs, fins i tot, a la teva pròpia casa".

Bru ha subratllat que hi ha qui s'aprofita dels alts i baixos emocionals i que "s'ha de parlar molt amb els fills i exposar-los la perillositat de les xarxes socials". Per la seva part, Rojas ha instat els pares que passen per situacions similars a denunciar i a no deixar impune la gent que s'aprofita dels més vulnerables.