Un any i mig més de presó per a quatre membres de la Manada per abusar d'una noia a Pozoblanco

Quatre dels cinc membres de l'autodenominada Manada han tornat a ser condemnats per un delicte contra la llibertat sexual. Ara, per haver abusat sexualment d'una jove a Pozoblanco (Còrdova) uns mesos abans que violessin en grup una noia durant els Sanfermines de Pamplona. El jutge entén que els tocaments que li van fer a la jove, que estava inconscient, dins d'un cotxe són un delicte d'abús sexual, i no agressió sexual, i els imposa un any i mig de presó a cadascun d'ells, menys de la meitat del que demanava la Fiscalia. A aquesta pena cal sumar-li també les condemnes per un delicte contra la intimitat: un any i quatre mesos per a tres dels acusats –Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero i Antonio Manuel Guerrero– i tres anys més per a José Ángel Prenda, que va ser qui va gravar les imatges i va difondre-les en dos xats de WhatsApp. A més a més, Cabezuelo, que és militar, també haurà de pagar 12 euros al dia durant dos mesos per agredir la noia quan ella es va negar a fer-li una fel·lació. Tots ells hauran d'indemnitzar la noia amb 13.150 euros.

Aquesta nova condemna se suma a la sentència que ja estan complint a presó des de fa un any, quan el Suprem va elevar de 9 a 15 anys la condemna a la Manada al concloure que els fets que van tenir lloc durant els Sanfermines del 2016 són un delicte continuat de violació i no un abús sexual, com havien considerat dos tribunals anteriors. En el cas dels Sanfermines, a més d'aquests quatre condemnats, també es va condemnar Ángel Boza pels fets.

En el cas de Pozoblanco es posa sobre la taula el mateix debat que aleshores: el jutge ha rebutjat la tesi de l'acusació popular i creu que no és un delicte d'agressió sexual perquè "no existeix indici de violència o intimidació dirigida a consumar l'atemptat contra la llibertat sexual". Això és el que es pretén canviar amb la nova llei de llibertats sexuals que prepara el govern espanyol i que es coneix com la llei del només sí és sí, que fixa que no pot existir consentiment sexual si la víctima "no ho manifesta lliurement per actes exteriors". És a dir, que "sense voluntat expressa" de la víctima estarem davant d'una agressió sexual o una violació (si a més hi ha penetració), i no només un "abús" com fins ara. De fet, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha fet un tuit minuts després de conèixer la sentència que deia "només sí és sí".

Solo sí es sí. — Irene Montero (@IreneMontero) June 4, 2020

La noia estava "inconscient"

La investigació pel cas de Pozoblanco va començar després de rebre les imatges que els agents que investigaven l'atac dels Sanfermines van trobar al mòbil d'un dels acusats: un vídeo en què es veien quatre dels integrants de la Manada fent tocaments a una noia que estava semiinconscient dins un cotxe, el mes de maig del 2016, un mes abans de l'agressió als Sanfermines. El jutge de Pamplona considerava que hi havia "indicis seriosos" que haurien drogat la noia per abusar-ne.

Ara, a la sentència de 126 pàgines, el jutge dona validesa al vídeo i considera provat que els condemnats van acudir la matinada de l'1 de maig del 2016 a la fira de Torrecampo, on van coincidir amb la víctima, qui cap a les 7.15 h va decidir tornar al seu domicili de Pozoblanco en un vehicle amb els nois. Però "en un moment indeterminat" i sense que "se n'hagi acreditat la causa", la noia va caure en un "estat d'inconsciència" que els acusats van aprofitar "amb ànim libidinós" per fer-li "diversos tocaments de caràcter sexual".

Mentre ho feien, Prenda va gravar els fets amb "l'acceptació i concert previ de tots els altres" i, malgrat que no es considera "suficientment acreditat" que els altres tres acusats hi estiguessin d'acord, va enviar l'arxiu a dos grups de WhatsApp per "fer ostentació" i amb "ànim de vexar i vulnerar la intimitat de la perjudicada".

Un cop van arribar a Pozoblanco, tres dels condemnats van baixar del cotxe, i va ser quan Cabezuelo li va demanar a la noia que li fes una fel·lació. Com que ella s'hi va negar, ell la va colpejar a la cara, li va donar un cop de puny al braç i la va insultar mentre la feia fora del vehicle.

Segons el jutge, el delicte d'abusos sexuals preveu una pena d'un a tres anys de presó, i argumenta que com que després d'aquests fets els acusats van tenir una "conducta il·lícita de més gravetat encara" a Pamplona, és necessària una "pena en extensió superior al mínim legal". És per això que condemna Prenda a un total de quatre anys i sis mesos, pels delictes d'abús sexual i contra la intimitat, i la resta a dos anys i deu mesos pels mateixos delictes.

La sentència no és ferma i ara tant les acusacions com les defenses poden apel·lar en un termini de deu dies.