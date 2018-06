La Gala busca plaça: el calvari d'una nena amb mobilitat reduïda per trobar un lloc de P3 al seu barri

La Gala és una nena de tres anys de Barcelona amb un 75% de discapacitat (un grau 3 de dependència) i mobilitat reduïda. El curs que ve hauria de cursar P3, però els seus pares estan tenint seriosos problemes per trobar una plaça adient per a la Gala. "Ningú ens dona resposta ni ens ajuda: ni l'EAP (l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica) ni el Consorci d'Educació de Barcelona", lamenta la Lidia, la mare de la nena.

Segons diuen els pares, el problema és que en el dictamen que va emetre l'EAP amb l'informe mèdic i psicològic de la seva filla es donava més importància a les "necessitats sociosanitàries" de la nena –menja a través d'un baló gàstric i té glucèmies– i no es va fer èmfasi en la seva "mobilitat reduïda". I això va acabar sent clau perquè la Gala es quedés sense plaça a Sants, el seu barri.

Segons explica la Lidia a l'ARA, van posar l'Escola Barrufet i l'Escola Jaume I a les dues primeres opcions en la preinscripció. Són dues escoles del barri de Sants que estan adaptades i que tenen un CAP a prop –la Gala necessita un vetllador constantment–. Tenint en compte que els infants amb necessitats educatives especials tenen places reservades, els pares de la Gala van pensar que entrarien segur en una de les dues. Tot i així, per curar-se en salut van posar com a tercera opció una escola de l'Eixample.

I la "sorpresa" va arribar quan la plaça que els van assignar va ser la seva tercera opció. La Lidia explica que hi ha dos problemes: un, i el més important per a ells, que l'escola és fora del seu barri i els obligaria a anar amb taxi cada dia a l'escola perquè la Gala no pot recórrer tants metres amb el seu caminador; i dos, que la Gala podria tenir problemes per quedar-se tota l'escolarització en aquesta escola. Ara és un centre d'una sola planta, però es preveu que es col·loquin mòduls superposats a mesura que s'obrin els nous cursos. I encara que està previst construir un ascensor, no hi ha un calendari clar per fer les obres.

Preguntats per l'ARA, l'escola assegura que encara que no hi hagi l'ascensor, es poden buscar altres solucions, com que les aules que utilitzi la Gala siguin totes a planta baixa. A més, afirmen que per a ells la diversitat dels alumnes és "un valor i un regal" i defensen que són una escola inclusiva i que donaran la millor atenció possible a la Gala.

Reunions amb el Consorci

La família, però, va interposar una reclamació al Consorci el 14 de juny, amb un argument sota el braç: el reial decret per a la inclusió reconeix que l'alumnat amb necessitats educatives específiques "es pugui escolaritzar o ser atès en centres pròxims al seu domicili". La Lidia i el seu marit han estat dues setmanes esperant per veure com es resolia la reclamació, però en veure que aquest dimecres acabava el període per matricular-se definitivament i no tenien resposta, han fet un últim intent per aconseguir la plaça a Sants per a la Gala. "No sabíem si matricular-la a l'escola de l'Eixample o esperar-nos per si acabem tenint lloc a Sants. Ho estem passant molt malament sabent que ningú vetlla pels drets de la nostra filla", diu la Lidia.

Per tercer cop, han tornat al Consorci d'Educació i aquest cop s'han reunit amb una representant de l'organisme, que està format per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Fonts del Consorci han explicat a l'ARA que es tornaran a revisar el cas en els pròxims dies per trobar una solució i intentar que la Gala vagi a una escola pròxima al seu domicili. Afirmen també que en cap cas es perjudicarà els vuit infants amb necessitats educatives específiques que ja tenen assignada una plaça a les escoles Barrufet i Jaume I.

La Lidia explica a l'ARA com ha anat la reunió: "[El Consorci] ha reconegut que hi ha hagut errors de l'EAP en la demanda de les necessitats de la nostra filla", com ells denuncien. Segons explica: "S'escuda dient que vam posar com a tercera opció aquesta escola", i que per això és igualment vàlid assignar-los aquesta plaça. Però insisteix que quan van anar a veure l'escola al març era una única planta amb mòduls i "no tres o quatre plantes, com ara faran", explica.

Ja en temps de descompte, la Gala segueix esperant encara una plaça prop de casa.