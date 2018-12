Un coixí ideat per una llevadora del Vall d'Hebron ajuda al part i redueix un 15% les cesàries

Un coixí ideat i dissenyat per una llevadora de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ajuda que el nadó faci per ell mateix la rotació necessària per néixer, amb la qual cosa s'eviten un 15% de les cesàries, segons un estudi clínic elaborat en aquest centre sanitari amb 120 dones. La llevadora Vanessa Bueno ha explicat aquest dimarts en roda de premsa que el coixí ajuda a obrir tot el diàmetre de la pelvis de la dona durant el part, cosa que facilita la rotació del cap del nadó, la seva expulsió i, en definitiva, evita cesàries.

A més, també es pot utilitzar durant l'últim trimestre d'embaràs, quan la mida del fetus ja és gran i les dones tenen dificultats per al descans nocturn. Es tracta d'una estructura suau i és més gros que els coixins normals, amb forma de trapezi, i té una part menys profunda, on s'ubica el genoll de la dona.

La dona es posa de costat cap al coixí i hi encaixa una de les cames, cosa que facilita l'obertura de la pelvis. El nou coixí es pot usar en tota mena de lliteres de qualsevol centre sanitari, amb la qual cosa es facilita l'extensió dels seus beneficis, ha explicat Bueno durant la presentació.

Durant una mica més de dos anys, aquesta llevadora ha estudiat l'ús pràctic del coixí en 120 parteres del seu hospital i ha conclòs que es disminueix en un 15% el nombre de cesàries. No obstant això, Bueno ha precisat que l'ús de fòrceps (un instrument obstètric en forma d'estenalles que serveix per ajudar a l'extracció del fetus) és similar amb coixí o sense.

Les conclusions de l'estudi clínic sobre l'ús del nou coixí s'han publicat a la revista del sector 'Birth' i també s'han citat en una publicació francesa sanitària com l'únic avanç existent els últims anys sobre intervenció postural al part.

En la presentació del coixí davant els periodistes hi ha participat també Mariona Isac, que el va usar durant el part del seu fill, el maig passat, i que ha assegurat que el seu nadó va poder girar el cap per ell mateix i néixer sense problemes gràcies a aquest suport.

Isac ha comentat que, després de deu hores de part, la llevadora li va proposar usar el coixí per intentar obrir el canal de la pelvis i, després de posar-se'l, va aconseguir dormir dues hores, durant les quals el nadó va poder moure el cap i néixer en un part vaginal.

Bueno ha indicat que ara està buscant una empresa que assumeixi la producció del coixí i la seva distribució.