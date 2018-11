La llista dels jihadistes de Ripoll

Mohamed Hichamy, un dels terroristes que van participar en els atemptats de Barcelona i Cambrils -en què van morir setze persones i més d’un centenar van resultar ferides- hauria elaborat una llista amb el nom de tots els integrants de la cèl·lula jihadista implicats en els atacs, que haurien firmat comprometent-se a morir. Així es desprèn d’una de les converses intervingudes pels Mossos d’Esquadra a dues persones de l’entorn més immediat dels terroristes -la majoria dels quals van morir abatuts a Cambrils, a Subirats o en l’explosió de la casa d’Alcanar que utilitzaven com a base d’operacions-. “Juro que allà hi havia tots els seus noms, les firmes i els DNI”, assegurava al seu interlocutor un amic de Hichamy, que va ser la persona que va trobar el document entre alguns objectes del terrorista abatut a Cambrils.

Aquest home, segons es desprèn del sumari del cas -al qual ha tingut accés l’ARA-, hauria destruït la llista quan la va trobar, cosa que, segons diuen els investigadors dels Mossos en el seu informe, indicaria que “va comprendre perfectament la transcendència del document, per la possibilitat que la policia el trobés”. De fet, els agents van seguir la pista d’aquesta persona durant més d’un any, però el mes passat van decidir deixar d’intervenir el seu telèfon perquè consideraven que les converses ja no tenien cap transcendència per a la investigació dels atemptats, una part de la qual continua sota secret de sumari, si bé l’Audiència Nacional ha decidit processar ja tres persones.

Es tracta de Driss Oukabir, germà d’un dels terroristes abatuts a Cambrils, Mohamed Houli Chemlal, ferit en l’explosió d’Alcanar, i Said Ben Iazza, que hauria cedit a alguns membres del grup la documentació per comprar els materials per fabricar els explosius que volien fer servir, segons la investigació, per a un gran atemptat el 20 d’agost del 2017, un dels objectius del qual era la Sagrada Família. El jutge Fernando Andreu els processa per terrorisme, i no pels quinze assassinats i per la resta de lesions.

Altres firmes

En la conversa intervinguda pels Mossos, l’home també explicava que la llista presumptament elaborada per Hichamy incloïa, a banda del nom i la firma de tots els terroristes abatuts, “altres noms” i firmes de persones que també s’haurien compromès a morir. Segons la policia catalana, l’home hauria reconegut -a banda dels terroristes morts- una altra persona que els Mossos ja estarien investigant i de la qual encara no ha transcendit el nivell d’implicació al grup i el seu coneixement dels plans de la cèl·lula de Ripoll. També hi hauria altres noms, tot i que l’home no els hauria reconegut.

Una de les línies d’investigació dels Mossos ha sigut establir connexions de la cèl·lula de Ripoll amb altres grups que tinguessin intenció d’atemptar a Catalunya o amb altres cèl·lules jihadistes a l’estranger. De fet, la investigació ha constatat que els terroristes del 17-A també havien fixat la Costa Brava entre els seus objectius inicials i que alguns dels membres de la cèl·lula havien anat a París dies abans dels atemptats. També s’han investigat els vincles del presumpte cervell dels atacs, l’imam Abdelbaki es Satty, a Bèlgica, on hauria viatjat.