L'amo d'un local ocupat del carrer Aragó envesteix uns joves amb el cotxe

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que cap a les 10.15 ha intentat entrar amb el cotxe al seu local del carrer Aragó número 487, que havia estat ocupat aquest dimarts. En el moment dels fets, uns joves eren a la porta darrere d'una taula que hi havien instal·lat. L'amo del local ha accelerat amb el seu Audi i ha intentat entrar-hi per la força. Els nois han provat d'impedir-ho posant-se davant del vehicle, però l'home ha accelerat i la taula i els nois han caigut per terra. "Hem intentat abaixar la persiana però no hem pogut", explica l'Ona, una noia que era a la porta en el moment dels fets. Segons explica, "també hi havia cinc goril·les" que ajudaven el conductor i que han aconseguit entrar a dins del local, un antic taller mecànic que segons els joves feia més de 10 anys que estava abandonat.

La Guàrdia Urbana i els Mossos han arribat de seguida i han detingut el conductor i han fet un cordó policial per impedir que els nois poguessin entrar al local. També han arribat quatre ambulàncies. Els serveis sanitaris han hagut de traslladar a un CUAP un noi que ha patit una crisi d'ansietat, segons fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Fonts de la policia catalana expliquen que el detingut no havia denunciat l'ocupació de l'establiment.

"A veure quants sortiu vius d'aquí"

Els joves, en canvi, sí que havien denunciat "els goril·les" perquè els havien amenaçat després que ocupessin el local. Segons consta a la denúncia feta davant dels Mossos d'Esquadra i a la qual ha tingut accés el diari ARA, els joves denuncien que un dels homes els va dir: "A veure quants sortiu vius d'aquí, vindrem molts". Les amenaces es van produir dimecres. Primer hi havia arribat l'amo del local i va intentar fer-los fora sense tenir cap ordre judicial. Segons consta a la denúncia, també hi havia "un grup de neonazis" que van estar tot el matí vigilant-los i "passant-se el dit pel coll" fent el gest de tallar-lo i "escopint a terra mirant fixament".

La Mecànica, que és el nom que els joves havien posat a l'espai, havia estat ocupada pel Sindicat de Barri de l'Eixample Dret, la Xarxa de Suport de la Sagrada Família i la Comuna d'Aliments i ja havia començat a recollir menjar entre els veïns i els comerços de l'entorn per distribuir-los entre els veïns que no tenen recursos. Aquest cap de setmana havien d'obrir les portes i fer la primera entrega de menjar, segons ha explicat a l'ARA Maida Moreno, portaveu dels col·lectius. Aquest tipus d'iniciatives han proliferat entre els moviment socials durant els últims mesos a causa de la situació de pobresa que ha agreujat la crisi del coronavirus.