El pare del nadó de dos mesos admet que va sacsejar el nadó però per reanimar-lo

El pare del nadó de dos mesos ingressat a la Vall d’Hebron per un presumpte maltractament va declarar davant del jutge que va sacsejar el nen per veure si reaccionava perquè havia quedat “com mort” però que no tenia intenció de fer-li mal. Segons va avançar aquest dilluns TV3 amb fonts de la defensa, ara s’investiga si l’actuació del pare, que va quedar en llibertat provisional, és la causa de l’estat del menor, que està estable dins la gravetat, o bé si els problemes de salut de la criatura també hi tenen a veure -ja que, segons la defensa, hauria nascut amb problemes de coagulació.

Paral·lelament s’investiga si hi va haver negligència mèdica o dels serveis socials. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies es va personar ahir com a acusació particular i, a través de la DGAIA, analitza l’actuació dels serveis socials de l’Ajuntament de Pineda de Mar, que també s’ha personat en el cas.

El consistori va explicar que l’Hospital de Calella, on el nadó va ser atès el 28 de desembre, només els va avisar d’un possible problema d’exclusió social de la família, però no d’un cas de maltractament. Quan el 3 de gener la mare va tornar a portar-lo al mateix hospital, el van derivar a la Vall d’Hebron, on sí que van activar el protocol de maltractament infantil i van avisar la DGAIA, els Mossos, la Fiscalia de Menors i el jutjat de guàrdia.

Des de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada demanen formar adequadament els professionals per detectar bé els possibles casos. De fet, el Síndic de Greuges ha convocat divendres una reunió amb Salut, Afers Socials, Mossos, fiscalia i Ajuntament per analitzar el cas i elaborar un nou protocol per a maltractaments a nadons. Ahir desenes de veïns i membres del consistori de Pineda es van concentrar per expressar la seva “impotència i dolor” pel cas.