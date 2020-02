Alerta d'Europa pels maltractaments a presons i comissaries catalanes

Un home es queixa de dolor a l'ull, amb el qual no hi veu clar. Està detingut a la comissaria de les Corts de Barcelona dels Mossos d'Esquadra i explica que, quan es va negar a fer una prova d'alcoholèmia, un agent li va clavar un cop a l'ull amb el colze. Va ser arrestat la nit del 8 al 9 de setembre del 2018 i l'endemà el va visitar una delegació del Comitè per a la Prevenció de la Tortura (CPT) del Consell d'Europa. Aquesta és una de les denúncies de maltractaments en les detencions policials i les presons a Catalunya de les quals alerta el CPT, que ha recollit els casos en un informe publicat aquest dimarts. El comitè està "preocupat" pels maltractaments rebuts pels presos, sobretot a Brians 1, i pels detinguts pels Mossos.

La delegació del Consell d'Europa va visitar a principis de setembre del 2018 les comissaries de les Corts, Tarragona i Lleida dels Mossos, la Ciutat de la Justícia de Barcelona i les presons de Brians 1, Mas d'Enric, Ponent i Wad-Ras. El CPT, que assegura que la cooperació de les autoritats va ser "excel·lent", es va centrar en el tracte als detinguts pels Mossos, els presos en aïllament penitenciari –anomenat Departament Especial de Règim Tancat (DERT)– i les dones preses. Davant la "gravetat" de les denúncies de maltractaments a alguns presos a Brians 1, la delegació va demanar a la direcció de serveis penitenciaris de la Generalitat que protegís dos reclusos que tenien "un temor fundat" a rebre represàlies d'alguns funcionaris, perquè un dels interns va patir lesions per parlar amb el CPT. Brians 1 va traslladar els dos presos a altres centres.

L'informe és contundent. Un home va ingressar a Brians 1 el 12 d'agost del 2018 per violència de gènere i quan una funcionària va veure el seu cas el va insultar i li va pegar a la cara, segons l'intern. Una de les bufetades li va obrir una part del llavi. Uns altres treballadors el van fer estirar a terra i li van treure les sabates. El reclús diu que li van doblegar el genoll i que li van posar unes corretges. Després el van portar en aïllament, on va passar quatre dies seguits en una cel·la. Quan el metge del comitè europeu el va examinar, el 7 de setembre del 2018, el pres tenia una cicatriu al llavi, una altra al canell i una ferida al genoll, entre altres lesions.

No és l'únic cas. "Diversos interns de Brians 1 diuen que van ser maltractats físicament després de ser traslladats a una habitació del mòdul d'entrades", alerta el CPT, que considera que es tracta d'un "patró" de bufetades a la cara i cops de puny dels funcionaris de presons. La delegació va comprovar que la sala era com descrivien els reclusos i que el personal havia omplert la unitat d'ingrés amb "grafitis ofensius" contra la gestió de la presó. El desembre del 2018 el director de Brians 1 va dimitir després de les amenaces de mort d'alguns treballadors. El comitè té "preocupacions serioses" pels maltractaments i abusos en la reacció "desproporcionada i punitiva" dels funcionaris, vinculada amb un posterior trasllat a aïllament.

La resposta del Govern –tant el departament d'Interior com el de Justícia han contestat l'informe del comitè– és que el servei d'inspecció va fer un diagnòstic a Brians 1 per "detectar i prevenir maltractaments", però va concloure que en cap dels casos analitzats hi havia "abús" dels funcionaris. Tanmateix, va proposar reforçar la videovigilància.

Retencions no autoritzades

El Consell d'Europa recull un altre exemple a la comissaria: detinguts que els van pegar quan se'ls retenia amb una contenció no autoritzada coneguda com "l'entrepà". Segons ells, tenint els turmells i els canells lligats amb velcro a unes corretges, els van col·locar uns matalassos i van rebre cops de porra. Un maltractament que va passar a la dutxa de la comissaria de Tarragona, una zona sense videovigilància, però el CPT alerta que en un passadís de les Corts van trobar uns matalassos amb corretges.

651x366 La comissaria de les Corts dels Mossos, en una foto d'arxiu / Jordi Pizarro La comissaria de les Corts dels Mossos, en una foto d'arxiu / Jordi Pizarro

La resposta dels Mossos és que les càmeres de Tarragona graven l'entrada a la dutxa i que "no es va observar" el que descriu l'informe durant el 2018, quan va passar segons els testimonis. Pel que fa als matalassos de les Corts, la policia diu que "s'utilitzen excepcionalment" quan el grau d'agitació d'un detingut ho necessita "per evitar autolesions i ferides a altres detinguts o agents". Els Mossos recorden que per "minimitzar l'ús de la força", quan un arrestat ofereix una forta resistència, han incorporat les pistoles elèctriques, les Taser. Admeten que a les Corts no disposen d'una cel·la per a "casos molt agitats", però que l'any passat van engegar els tràmits per tenir-la.

La delegació avisa, "un cop més", de la falta de llum natural a la zona de custòdia de les Corts i afegeix que la il·luminació artificial era "insuficient per a la lectura". "A la zona de custòdia feia calor, amb temperatures de 28 graus", descriu l'informe. Els Mossos apunten que volen fer millores de llum i ventilació.