Els anticapitalistes aconsegueixen manifestar-se a Gràcia mantenint la distància

Al segon intent, la manifestació Recuperem els carrers, de moviments anticapitalistes, s'ha pogut fer al barri de Gràcia de Barcelona, tal com s'havia previst. L'únic canvi ha sigut la ubicació, perquè la convocatòria d'aquest dimecres a les 20.00 h havia tornat a ser a la plaça de la Vila, com ahir, però el desplegament de diverses furgonetes de la Brimo (Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra) en aquest punt ha desplaçat la concentració a la plaça de la Virreina. Allà, més de mig centenar de persones s'han manifestat mantenint la distància entre ells i aixecant uns fulls de paper en què es podien llegir diversos lemes. La mobilització estàtica s'ha combinat amb alguns càntics, com ara "Llibertat d'expressió, policia no", "Que la crisi la paguin els rics" i "Defensem la vida abans que el capital".

651x366 Als fulls de paper que han aixecat els concentrats de Gràcia s'hi podien llegir diversos lemes / MANOLO GARCIA Als fulls de paper que han aixecat els concentrats de Gràcia s'hi podien llegir diversos lemes / MANOLO GARCIA

Mentre es feia la manifestació, les furgonetes de la Brimo han arribat al voltant de la plaça de la Virreina. Tot i que els agents antidisturbis han baixat dels vehicles, no han intervingut ni han identificat els concentrats. La protesta ha acabat al cap de pocs minuts amb la lectura d'un manifest, en què s'ha celebrat que s'hagi pogut fer la mobilització després que el primer intent d'ahir acabés amb la detenció d'una persona i diverses identificacions. "El coronavirus ha desencadenat una crisi que ha colpejat la classe treballadora", s'ha exposat en el manifest, en què s'ha afegit que la idea de fer la concentració és traslladar els aplaudiments de les 20.00 h, que tenien un punt "acrític", per "dir ben alt i clar que el veritable virus és el capitalisme". Una vegada llegit el manifest, les persones han deixat les seves posicions i han anat marxant.

A la mateixa hora, al passeig de la Bonanova de Sarrià s'ha produït una mobilització d'unes desenes de persones contra el govern espanyol i se n'ha fet una altra de resposta per part d'antifeixistes. Els participants a la protesta contra l'executiu de Pedro Sánchez, que no respectaven la distància de seguretat entre ells, segons l'ACN, han picat cassoles i han criticat la gestió del coronavirus, en una concentració que volia emular les del barri de Salamanca de Madrid. Els Mossos s'han desplegat entre les dues convocatòries, que després de més d'una hora de mantenir-se, s'han dissolt.

651x366 La manifestació contra el govern espanyol que s'ha fet al passeig de la Bonanova de Sarrià / PAU BARRENA/AFP La manifestació contra el govern espanyol que s'ha fet al passeig de la Bonanova de Sarrià / PAU BARRENA/AFP

Sense resposta del govern espanyol

Avui ha sigut el segon vespre consecutiu amb manifestacions al carrer a Barcelona. Ahir, a part de Gràcia, ja es van fer protestes de moviments anticapitalistes al Raval, Nou Barris, Sants, Horta-Guinardó i Sant Andreu, amb els lemes "La vida abans que el capital" i "Els carrers seran sempre nostres". El departament d'Interior insisteix que la Generalitat vol permetre les manifestacions estàtiques, amb distàncies, mascareta i sense pancartes compartides, un format similar al que s'ha pogut fer a Gràcia. La proposta, però, ha de rebre l'aval del govern espanyol, que és qui concentra les competències durant l'estat d'alarma. Segons Interior, fins ara no s'ha rebut cap resposta de l'Estat.