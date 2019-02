Un grup de manifestants desmunten part de la bastida de Ca la Trava

Els veïns de Gràcia s'han tornat a concentrar, aquest matí, davant de l'edifici de Ca la Trava, després que s'hi hagués començat a aixecar una bastida per tirar endavant la conversió de l'espai –que havia estat ocupat– en una nova promoció de pisos. Tal com ja van fer la setmana passada, quan estava previst l'inici dels treballs, un grup de persones convocades per Ca la Trava Resisteix s'han congregat davant d'aquest espai, situat a la Travessera de Gràcia, i avui han desmuntat part de la bastida que els operaris ja hi havien instal·lat. "Ni les bastides, ni els especuladors, ni la policia podran amb la lluita contra l'especulació!", avisen.

🔥CA LA TRAVA MAI SERÀ PISOS DE LUXE 🔥



Ni les bastides, ni els especuladors, ni la policia podrà amb la lluita contra l'especulació!



Okupació, resistència i acció directa!



Atentes a properes convocatòries! pic.twitter.com/CjhnJyocgp — 🏴Ca La Trava Resisteix 🔥🏗️🔥 (@Ca_LaTrava) 12 de febrer de 2019

El 7 de febrer era la data prevista per engegar la demolició de l'edifici que va acollir l'espai ocupat i per això, aquell mateix dia desenes de persones s'hi van concentrar i van protestar amb accions com llançar pintura a la seu del districte de Gràcia. Ahir van repetir les protestes per impedir que avancessin els treballs previstos per La Llave de Oro, que és la propietària de l'edifici. Avui s'ha repetit la mobilització veïnal. "Contra tota bastida que ens oprimeix", remarcaven en la convocatòria. Els convocants criden el veïnat a estar pendent de futures mobilitzacions per evitar que les obres avancin.

L'espai va ser desallotjat a l'octubre. L'Ajuntament de Barcelona havia intentat comprar la finca el 2017, per protegir les famílies en risc d’exclusió que hi vivien des del desembre del 2016, quan van ocupar els dos blocs dels números 154 i 156 de la Travessera de Gràcia juntament amb estudiants i activistes de moviments socials contra l'especulació i la gentrificació del barri.