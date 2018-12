Unes 2.000 persones es manifesten a Barcelona per demanar "justícia" per la gossa morta

Unes 2.000 persones s'han manifestat aquesta tarda a Barcelona per demanar "justícia" per la mort de la gossa Sota. L'animal va morir el 18 de desembre pel tret que va rebre d'un agent de la Guàrdia Urbana. La protesta estava convocada per SOS Animals Maresme, encara que s'hi han adherit altres entitats animalistes. Entre els crits de "Tots som Sota" i "Justícia per a Sota", els manifestants s'han concentrat a la plaça Espanya a les cinc de la tarda i han recorregut diversos carrers del districte de Sants-Montjuïc sense que s'hagin produïts incidents, segons fonts municipals.

Els organitzadors de la marxa han criticat l'atestat que va fer la Guàrdia Urbana sobre els fets en què va morir la gossa. L'informe policial assegura que l'amo de l'animal va incitar la gossa a atacar l'agent. El document afegeix que el propietari tenia una "actitud molt agressiva i amenaçadora", va treure el collar a la gossa i la va "atiar de manera clara i activa" contra el policia. En canvi, els manifestants han negat que l'animal tingués un comportament agressiu.

Fa una setmana, unes 3.500 persones també es van concentrar a Barcelona per la gossa morta. En aquella ocasió hi va haver cinc detinguts per llançar objectes contra els Mossos d'Esquadra quan la manifestació ja havia acabat.