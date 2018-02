El ‘top manta’ entra al metro per esquivar la policia

Les escales d’accés a les andanes de la línia 3 del metro de plaça Catalunya fa algunes setmanes que estan més concorregudes i la circulació de viatgers topa amb bosses, vambes i samarretes del Barça. Durant una bona part del dia és habitual veure-hi una desena de venedors del top manta, amb els seus productes estesos, que ocupen part de l’escala i en alguns casos arriben fins a escassos metres de les vies del metro. La presència dels manters no és casual: és una zona on la policia evita intervencions. Els portaveus de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra expliquen que no es fan dispositius a les andanes perquè es posarien en perill els venedors i els usuaris, una situació que ha convertit l’estació de plaça Catalunya en un dels espais recurrents d’aquests venedors.

Però la parada de metro de la L3 no és l’única zona subterrània de Barcelona on es poden trobar els productes del top manta. També es poden comprar, des de finals de l’any passat, bosses de mà, samarretes esportives, ulleres de sol i sabates al vestíbul de l’estació de plaça Catalunya de Rodalies, que connecta amb les línies 1 i 3 del metro. En aquest cas, Renfe destaca que -fins ara- els manters no han baixat a vendre a les andanes del tren.

Els manters de les andanes del metro abans eren a l’intercanviador de plaça Catalunya i la Rambla, que connecta amb el metro i els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Però com que en les últimes setmanes una patrulla de la Guàrdia Urbana acostuma a ser en aquest intercanviador, els venedors han decidit creuar les barreres d’accés al metro.

A les andanes, a diferència de l’intercanviador, la policia no hi entra. Com que els manters s’hi instal·len des de mig matí fins al vespre, coincidint amb algunes franges de més viatgers, els agents no hi actuen per motius de seguretat. Es considera que una intervenció comportaria corredisses dels venedors, i això dispararia les possibilitats de provocar una situació de risc mentre el metro està en funcionament. Els cossos de policia recorden que els manters porten uns farcells de grans dimensions que, en cas d’una persecució, podrien impactar contra els usuaris. La Guàrdia Urbana i els Mossos defensen que no es farà una intervenció que posi en risc la seguretat del metro, malgrat que això acabi representant una situació d’impunitat per al top manta.

Alerta dels veïns

La decisió policial topa amb algunes crítiques: “Entenem que no s’actuï perquè hi ha més risc en la persecució que en el delicte, però demanem prevenció”, sosté el president d’Amics de la Rambla, Fermín Villar. “Aquesta ocupació il·legal és un perill per a la seguretat i un greuge per als comerciants que tenen un negoci o una llicència d’ús de l’espai públic”, afegeix. Villar planteja què passaria si es produís un intent d’evacuació a la parada de plaça Catalunya amb els productes dels manters estesos entre els accessos a les andanes. El representant dels veïns insisteix que, per exemple, aquesta situació afecta usuaris del metro que són invidents, perquè s’ocupa una part de l’espai dels accessos. Per això l’entitat demana a l’Ajuntament de Barcelona que actuï amb més contundència, “com ha fet amb els pisos turístics i les últimes setmanes amb les operacions als narcopisos”.

Per la seva banda, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) defensa que la presència del top manta “és variable i està relacionada amb les condicions” de l’exterior. Tot i això, els usuaris diaris poden comprovar que, des d’aquest hivern, la presència dels manters a les andanes de plaça Catalunya és gairebé permanent -el migdia i la tarda-, tant si fa sol com si plou al carrer.

Preguntats per si els interventors del metro podrien sancionar els venedors per ocupar les andanes, TMB ho descarta, malgrat que admet que l’ordenança municipal de la ciutat no permet la venda ambulant als espais subterranis. Tot i que TMB també disposa del seu propi servei de seguretat amb vigilants, considera que les companyies de transport ferroviari de viatgers que operen a Barcelona no disposen de la “força coercitiva” per frenar “una implantació massiva i organitzada de venda ambulant”.

Tant TMB com Renfe subratllen que han fet arribar a la Guàrdia Urbana i als Mossos la presència habitual dels manters. De fet, algunes fonts coneixedores del conflicte expliquen que hi hauria discrepàncies entre la Guàrdia Urbana i els Mossos per determinar de qui és la responsabilitat d’intervenir-hi. En canvi, els dos cossos de seguretat recorden que fan dispositius conjunts per afrontar el problema del top manta, sobretot quan es tracta d’una situació que afecta l’ordre públic.

Un informe de l’afectació

La presència dels manters a les andanes de plaça Catalunya ha començat a arribar al debat polític. Alguns partits de l’oposició han reclamat al govern de Barcelona en Comú algunes mesures. És el cas del PSC, que a la pròxima comissió de presidència de l’Ajuntament -que es farà aquesta setmana- demanarà al govern d’Ada Colau que encarregui als Bombers de Barcelona i a Protecció Civil un informe sobre la repercussió del top manta en la seguretat i l’evacuació del metro. El grup parla de la parada de plaça Catalunya i “d’altres igualment afectades”, malgrat que no concreta de quines estacions es tractaria. El partit critica que les andanes del metro siguin “l’escenari d’una activitat il·legal en què no es permet actuar la Guàrdia Urbana”.

A la mateixa comissió de presidència, el PDECat demanarà que es compleixi “l’ordre Víctor Alfa” per lluitar contra la venda ambulant il·legal. Aquesta ordre implantada en el mandat de Colau, perquè és vigent des de l’octubre del 2015, estableix dues fases d’actuació policial segons la quantitat de venedors i l’afluència, així com tres nivells d’intervenció: el primer és preventiu, el segon per conflictes lleus i el tercer per conflictes imminents. De fet, a part “dels problemes de seguretat”, el PSC reclamarà a la comissió de presidència del consistori que l’estudi que se sol·licita “ajudi a plantejar una solució efectiva i definitiva”. “L’Ajuntament no pot ser aliè a la seguretat i a l’accessibilitat dels ciutadans al metro”, afegeix aquest partit.

En aquesta línia, els veïns també s’han reunit amb el govern municipal per tractar el problema del top manta. Des d’Amics de la Rambla expliquen que fa un parell de setmanes hi va haver una trobada amb el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, en què l’entitat va exposar la seva queixa “per la falta de voluntat política” per resoldre la situació, assegura Villar. De la reunió en va sortir el compromís de mantenir una altra trobada amb el consistori la setmana vinent. “Cal que la seguretat sigui una prioritat present al carrer”, reivindica Villar.