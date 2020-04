Una mascareta per persona cada set dies a les farmàcies: el pla que s'activa a partir de demà

Havia de començar el 14 d'abril, però la mateixa Generalitat va rectificar poc després d'haver-ho anunciat i va ajornar el repartiment de mascaretes fins al 20 d'abril. A partir de demà dilluns, les farmàcies distribueixen la comanda del Govern de mascaretes per a la població pel coronavirus. De moment els establiments en tenen un milió i mig, 450 per local. La primera mascareta serà gratuïta i les farmàcies podran dispensar-ne una per persona cada set dies, segons el pla aprovat per la consellera de Salut, Alba Vergés. Però els establiments temen que es produeixin "aglomeracions" per adquirir-les.

Funcionament

Una recollida que es podrà ampliar i no acumulable

La campanya Mascareta Salut, que és el nom del pla del Govern per repartir mascaretes a la població, té una durada prevista de tres mesos, amb possibilitat de prorrogar-se en funció de com evolucioni la crisi del covid-19. Així ho estableix la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), que marca que les farmàcies podran dispensar una única mascareta per ciutadà o ciutadana cada set dies. Aquesta periodicitat es podrà modificar i s'anirà "ampliant" –es planteja que se'n puguin dispensar un màxim de dues– segons l'estoc, fins que s'hagin distribuït els 14 milions de mascaretes de la campanya. La resolució també apunta que la recollida no serà acumulable: per tant, si una persona no obté la mascareta durant els set dies, el període següent no podrà adquirir la de la setmana anterior.

Preu

La primera gratuïta i a partir de la segona 76 cèntims

El pla fixa que la primera mascareta es lliurarà gratuïtament a cada ciutadà que porti la seva targeta sanitària del CatSalut o la targeta sanitària del Sistema Nacional de Salut, ja siguin de Catalunya o d'altres comunitats autònomes, i mutualistes públics o privats. Les farmàcies cobraran la primera al Servei Català de la Salut i a partir de la segona s'hauran de pagar 76 cèntims –el cost és de 0,60 cèntims més impostos– per comprar cada mascareta de la comanda de la Generalitat. El preu no pot incloure cap marge comercial per als establiments o els distribuïdors, segons la resolució de Salut.

Prioritat

Les persones vulnerables, amb símptomes o que treballen

La campanya del Govern també dona a les farmàcies les instruccions per prioritzar el repartiment de les mascaretes amb el següent ordre: primer, les persones vulnerables que treballen o que presenten símptomes respiratoris –encara que siguin lleus– així com els seus contactes més estrets; segon, les persones que treballen; tercer, les vulnerables que hagin de sortir de casa; i quart, la resta de la població. El model de mascareta serà quirúrgica i els establiments han de facilitar informació a la ciutadania en cartells sobre com utilitzar-la.

Quantitat

Un milió i mig de mascaretes i dijous dos més

El pla es posa en marxa amb un milió i mig de mascaretes a les farmàcies; per tant, unes 450 per local. La consellera de Presidència, Mertixell Budó, va explicar dissabte que a partir de dijous se'n distribuirien dos milions més als establiments. "Tothom tindrà la seva mascareta. És important que hi vagi la gent que la necessita i que ningú trenqui el confinament per anar-la a buscar", va dir Budó.

Clients

Els farmacèutics tenen por que hi hagi cua

"Es demana a la ciutadania que actuï amb responsabilitat i que vagi a la farmàcia només si realment necessita la mascareta de manera immediata per la seva vulnerabilitat o activitat laboral", ha reclamat el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. En una entrevista a l'ACN, el vicepresident del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), Josep Aiguabella, ha admès que temen que "hi hagi aglomeracions" per adquirir-la.

Vida útil

En funció de la utilització que se'n faci

"No són d'un sol ús. Dependrà de si s'ha de portar tot el dia o a estones", va dir Vergés divendres sobre la vida útil de les mascaretes que facilita la Generalitat. La consellera de Salut va afegir que "quan s'hagin fet malbé, sigui per les gomes o perquè estan brutes", s'han de deixar de fer servir.