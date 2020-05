La mascareta serà obligatòria en espais públics per als majors de sis anys a partir de demà

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres l'obligatorietat d'ús de la mascareta en els espais públics sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat de dos metres entre persones. La mesura, que entra en vigor demà, serà obligatòria per als major de sis anys i estarà recomanada per als infants d'entre tres i cinc.

S'aconsella l'ús de mascaretes quirúrgiques o higièniques, i queden fora de l'obligatorietat les persones amb dificultats respiratòries, les que tinguin altres contraindicacions de salut degudament justificades, les que per la seva discapacitat o dependència puguin presentar alteracions de conducta, les que estiguin fent activitats incompatibles amb l'ús de la mascareta, com ara beure o menjar, o les que es trobin en situacions considerades de causa major.

La mascareta serà obligatòria tant a la via pública com en espais a l'aire lliure i en qualsevol lloc tancat d'ús públic o que estigui obert al públic si no és possible mantenir-hi la distància de seguretat de dos metres entre persones. De fet, es precisa que l'obligatorietat de l'ús de la mascareta no ha d'anul·lar mesures bàsiques com mantenir la distància o rentar-se les mans. La mesura serà vigent mentre es mantingui l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Aquesta decisió del govern espanyol arriba després que les comunitats autònomes l'haguessin demanat de manera "unànime" durant la reunió de Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SMS) i amplia l'obligatorietat que ja era vigent al transport públic. L'ordre publicada al BOE la va signar ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i es justifica per l'objectiu de "reduir la transmissió comunitària" del covid-19, "no només per la seva alta transmissibilitat, sinó també per la capacitat que han demostrat les mascaretes de bloquejar l'emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat".