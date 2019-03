El matemàtic Ros-Oton guanya el Premi d’Investigació 2019

La Fundació Princesa de Girona va reconèixer ahir la trajectòria del matemàtic Xavier Ros-Oton, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb el Premi d’Investigació Científica 2019. Aquest és el guardó que es concedeix als investigadors joves més brillants de l’Estat. L’entitat va premiar aquest barceloní de 30 anys pel seu impacte en la teorització d’equacions en derivades parcials de tot el món. El jove matemàtic, que va acabar el doctorat el 2014, ja té una trajectòria brillant: viu a Suïssa des de fa un any i mig, on treballa com a professor a la Universitat de Zuric, i l’any 2018 va ser un dels teòrics més citats en els articles matemàtics de la seva especialitat amb més de 500 citacions als seus treballs. Això significa que, en una òrbita de recerca tan reduïda com la de les matemàtiques, centenars d’investigadors d’arreu del món i de diferents disciplines científiques van fer referència a les seves anàlisis. Ros-Oton dedica la seva vida a les equacions en derivades parcials, una disciplina que últimament ha tingut més ressò per l’atorgament del premi Abel -conegut popularment com el premi Nobel de les matemàtiques- a la nord-americana Karen Uhlenbeck, una prestigiosa professora de la Universitat de Texas.

Casualitat o no, va ser a Texas on el flamant guanyador del Premi Princesa d’Investigació 2019 va col·laborar amb alguns dels investigadors més influents de la comunitat matemàtica: Luis Caffarelli, el principal expert mundial en derivades parcials, i Alessio Figalli, el matemàtic més jove que ha guanyat la Medalla Fields, una distinció atorgada cada quatre anys pel Congrés Internacional de Matemàtics. “El meu camp de recerca és molt teòric i, de fet, el seu objectiu és demostrar mitjançant teoremes aquelles coses que no s’entenen, que es formulen amb preguntes senzilles però que la solució és molt complexa”, va assenyalar ahir Ros-Oton a l’ARA. Unes formulacions matemàtiques, però, que no són alienes a la realitat i que incideixen indirectament en el món a través d’altres disciplines científiques. Especialment, a la física. Ros-Oton posa d’exemple les equacions que serveixen per entendre el funcionament de fluids com ara l’aigua i l’aire. “És evident que els avions volen, però matemàticament no és demostrable que en dos supòsits idèntics les matemàtiques ens puguin donar una mateixa resposta”, explica Ros-Oton. Amb els ordinadors i la capacitat de càlculs d’aquests, però, el matemàtic assegura que ja s’estan fent tasques molt útils en l’enginyeria i altres ciències.

La Fundació Princesa de Girona també va concedir ahir els premis de les Arts i les Lletres i els del Social i l’Empresa en un acte celebrat a Santiago de Compostel·la. Serà a Barcelona, però, on s’entregaran els premis oficialment.