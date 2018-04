El mercat de Sant Antoni serà el primer de Barcelona que tindrà un gimnàs

El mercat de Sant Antoni de Barcelona tindrà un gimnàs a la planta inferior, i serà així el primer municipal de la ciutat que inclourà aquest tipus d'equipament, que entrarà en funcionament més tard que el mercat renovat, que preveu reobrir al maig.

El gimnàs, que serà un Duet Fit, ha estat l'única empresa que es va presentar al concurs per ocupar l'espai destinat a comerç no alimentari del mercat, segons ha explicat aquest divendres a preguntes dels mitjans el regidor de Comerç i Mercats, Agustí Colom. Ha detallat que la licitació s'ha tancat recentment, motiu pel qual el gimnàs no obrirà alhora que el mercat, encara que previsiblement sí que ho farà el comerç alimentari d'autoservei que va guanyar el concurs per a aquest espai, que serà de la cadena Lidl.

El regidor ha defensat que el gimnàs generarà atractiu per a persones que habitualment no freqüenten mercats, de manera que generarà "sinèrgies" i podrà atraure nou públic.

El mercat va tancar en 2009 per a la seva rehabilitació, reobrirà després que els comerciants traslladin les seves parades, i comptarà a més amb altres serveis, com un espai veïnal, aparcament i magatzem, distribuïts en cinc nivells.