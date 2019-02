Un 6,3% més d'infants i joves a les activitats de Fundesplai

Un total de 17.129 nens i joves participen aquest curs en les activitats de la Federació Catalana de l'Esplai- Fundesplai, cosa que representa un 6,3% més que en el curs anterior. Així ho ha detallat aquest dissabte al matí la presidenta de la federació, Sheila Bertran, durant la 22a jornada anual de l'entitat, que s'ha fet al Prat de Llobregat i en la qual s'ha celebrat l'assemblea de l'entitat i una diada formativa.

A la trobada hi han participat uns 400 monitors d'arreu de Catalunya que han pres part en diferents tallers que els han donat recursos pedagògics. Entre les formacions destaquen les centrades en l'àmbit de la igualtat de gènere i la violència zero i que han abordat com treballar temes de feminisme i de gènere a través del joc, l'educació emocional o els jocs cooperatius.

Aquestes formacions s'emmarquen en la proposta educativa per a la igualtat de gènere i la violència zero anomenada 'EnCORatja't', que des del curs passat Fundesplai està treballant en els esplais i les escoles on està present i que arribarà a més de 85.000 infants i joves.

La federació és l'entitat que, integrada a Fundesplai, aplega 113 esplais i projectes de lleure de 47 municipis de 18 comarques catalanes, amb 1.500 monitors.