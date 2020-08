El Govern prohibeix les trobades de més de 10 persones a tot Catalunya

Enduriment de les restriccions a tot el país per mirar de frenar l'avanç del coronavirus abans de la tornada a les aules. Catalunya estén a tot el territori la prohibició de les reunions i trobades de més de 10 persones vigent a les zones d'alt risc, tant en l'àmbit privat com el públic, i només en queden exempts els ambients laborals i la mobilitat amb el transport públic. " Tenim tres setmanes per aplanar la corba. Demano màxima concentració i cap distracció. Avui posem en marxa l'operació setembre", ha alertat aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del secretari de Salut, Josep Maria Argimon, màximes autoritats en matèria sanitària del país.

El Govern ha donat a conèixer aquest dilluns algunes de les noves mesures que ha adoptat de cara a l'inici del curs escolar i la fi de les vacances. Torra ja avançava diumenge que l'executiu estava enllestint un pla per garantir la tornada a les escoles i als llocs de treball al setembre, i ja alertava que caldria "una revolució de solidaritat i compromís cívic" per rebaixar la corba de contagis abans del 14 de setembre. "Sí o sí el país s'ha de posar a treballar i obrir les escoles al setembre", ha afirmat el president.

El Govern prioritzarà l’aïllament d’aules al tancament de les escoles

Una de les primeres mesures de control epidemiològic que ha anunciat Torra és que entre el 15 de setembre i el 15 de novembre, Salut i Educació faran mig milió de tests a les escoles i instituts de Catalunya. Argimon ha explicat que fins ara mai s'han fet cribatges d'aquestes dimensions, els quals ha qualificat de "mesura pionera", i ha apuntat que els criteris de selecció seran epidemiològics (risc de rebrot i incidència) i de tipus socioeconòmic i de necessitats educatives. Aquests últims seran fixats per Educació. "Però sovint coincideixen", ha dit l'epidemiòleg, que no descarta fer més proves passat aquest primer període depenent de com evolucioni la pandèmia.

Torra també ha avançat que la ràtio de les classes de primària haurà de ser "de menys de 20 alumnes", i a secundària els grups també seran "com més reduïts millor". En cas que els centres tinguin problemes per aconseguir-ho "es prendran les mesures de prevenció específiques que calguin". Pel que fa a la polèmica sobre l'ús de la mascareta, el president ha anunciat que s'optarà per una indicació asimètrica segons l'evolució epidemiològica: serà obligatòria a tot arreu per als més grans de 12 anys, i als territoris on hi hagi més risc com Barcelona i l'àrea metropolitana també per als més grans de 6 anys.

Salut defensa que les ràtios han de ser tan baixes com es pugui

Serà demà dimarts, quan hi haurà un consell executiu extraordinari, que es faran públiques les esperades línies mestres per tornar a l'escola. "Demà aquest pla serà presentat pels consellers de Salut i Educació en roda de premsa", ha dit Torra. Si bé ha assegurat que entenia el neguit de la comunitat educativa i les famílies, els ha emplaçat a confiar en el Govern: "Sabem que no només som davant un problema sanitari, econòmic gravíssim o social, sinó que també vivim una emergència educativa. Les nostres escoles són el nostre futur".

També ha admès que hi haurà transmissió, com ja es veu en països on ha començat el curs escolar com Alemanya, però ha subratllat que Catalunya hi ha d'estar "preparada". Sobre què passarà amb els pares quan un nen doni positiu i hagi d'aïllar-se a casa, Torra ha demanat "a l'Estat que faci d'estat" i reguli "immediatament" el subsidi de conciliació familiar: "Si ells no ho fan, he demanat mobilitzar tots els recursos necessaris perquè els pares puguin rebre alguna mena de subsidi". El Govern, doncs, es planteja un subsidi propi per a les famílies que no puguin anar a treballar en cas de tenir fills o filles a casa per una eventual quarantena.

Restriccions al Vallès



Els contagis s'han accelerat especialment a la zona del Vallès (tant l'Oriental com l'Occidental), on el Govern desplegarà restriccions per reduir la interacció social a Terrassa, Granollers, Canovelles i les Franqueses, unes mesures idèntiques a les aprovades divendres a Reus. Així, i durant els pròxims quinze dies, als quatre municipis queda vetat el consum a les barres –sempre s'haurà de fer a taula–, i els bars i restaurants només podran obrir al 50% de la capacitat tant a l'interior com a l'exterior.

L'aforament de qualsevol tipus de cerimònia religiosa també quedarà reduït a un terç, mentre que el de les activitats culturals i esportives es limitarà a la meitat. Segons Vergés, són un "punt més estrictes" que a Barcelona i l'àrea metropolitana i el tret diferencial és la reducció a la meitat de l'aforament de les terrasses, les quals s'havien ampliat des del juny per afavorir l'esponjament dels locals.

Múrcia prohibeix les reunions de més de sis persones no convivents El govern de Múrcia ha decidit prohibir les reunions de més de sis persones no convivents i limitar l'aforament de les celebracions, com casaments, batejos i comunions, a 30 persones, amb l'objectiu de frenar la cadena de contagis de covid-19 a la regió. Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Manuel Villegas, que ha explicat que aquestes mesures s'adopten després d'analitzar l'actual situació epidemiològica de Múrcia, que, si bé se situa per sota de la mitjana estatal en incidència acumulada, presenta dades "inquietants" en alguns municipis en què s'ha duplicat el nombre de positius.

Però el risc de rebrot és general a tot el país. "Hem retrocedit tres setmanes i no podem continuar així", ha alertat Argimon. De fet, el president ha assegurat que Catalunya ha sortit de l'estabilització i torna a tenir dades de creixement preocupants. Per això ha demanat a tothom "un nou esforç per posar-ho tot en aquestes tres setmanes que venen", i ha assegurat: "Necessitem enviar a la societat catalana un altre senyal d'alerta perquè aquest creixement no ens el podem permetre".

Salut diu que continuarà desplegant l'estratègia de detecció de malalts asimptomàtics a tot el país mitjançant cribatges en massa, com el que ha començat aquest dilluns a Cornellà de Llobregat. Ara bé, la consellera Vergés ha demanat responsabilitat a la ciutadania a l'hora d'aïllar-se a casa i complir el confinament domiciliari si hi ha positius. Per això, ha dit que "hauran de signar un certificat d'autoresponsabilitat" de compliment de quarantena, si bé ha matisat que no se'ls pot obligar a firmar-lo abans de fer-se la prova i que, igualment, se'ls farà la PCR.

Cribatges massius: l'aposta per evitar l'acarnissament en els barris empobrits

Augmenten les hospitalitzacions

Torra ha avisat: "Els pròxims vint dies ens juguem tot el que passarà a la tardor i l'hivern". "Cal abaixar l'activitat del país i reduir la interacció social, així com complir estrictament les mesures", ha dit. El risc de rebrot –l'indicador que serveix per considerar si un territori es pot descontrolar epidemiològicament– va a l'alça a tot el país, i només aquest dilluns Salut ha registrat 1.776 nous positius diagnosticats amb una prova PCR. Amb aquests nous casos, la xifra de deteccions des de l'inici de la pandèmia s'enfila fins a 100.646 persones.

Per municipis, Balaguer (Noguera), Granollers (Vallès Oriental) i Reus (Baix Camp) són les ciutats que tenen un risc de rebrot més alt, segons les dades actualitzades pe l departament de Salut. També Mollerussa (Pla d'Urgell) i Santa Coloma de Gramenet i l'Hospital de Llobregat (Barcelonès) registren un índex de creixement potencial de brot molt elevat, si bé en aquests casos el pes de la densitat poblacional condiciona molt la previsió.

Dotze punts clau per afrontar la tornada al setembre

Respecte a l'última actualització de Salut, hi ha 15 persones més ingressades als hospitals catalans, un total de 672, 134 de les quals (dues més que ahir) són a l'UCI. La bona notícia és que no s'ha sumat cap víctima mortal al còmput total, que es manté en 12.954. "Som davant unes setmanes clau per poder capgirar aquesta tendència. Si volem un retorn a la vida laboral i a l'escola massiva i en condicions normals hem de prendre mesures. Si no som conscients que hem de reduir l'activitat social, la tendència continuarà a l'alça", ha comentat Vergés.

El cap de l'executiu ha recordat que a finals de juliol va avisar que, amb els brots al Segrià i a Barcelona i l'àrea metropolitana, Catalunya s'encarava als deu dies més crítics i ha remarcat que el país torna a enfrontar-se a un creixement "persistent" de casos. Ha apuntat que aquesta segona onada "és diferent": "Tenim vuit menors d'edat hospitalitzats, 31 persones d'entre 18 i 30 anys, i 37 d'entre 31 i 40 anys". I ha alertat: "Amb això vull dir que cap edat s'escapa del virus i que hem d'estar tots molt alerta amb els nostres comportaments socials".

La Generalitat manté com a mesura d'obligat compliment la distància del metre i mig entre persones de diferents grups de convivència, l'ús obligatori de la mascareta i la higiene de mans; el tancament de l'oci nocturn i la restricció d'horaris en l'hostaleria i la restauració, i la prohibició de consumir alcohol i tabac a l'aire lliure.