Almenys 22 morts a causa d'una cadena de tornados a Tennessee

Com a mínim 22 persones han mort aquestes últimes hores a l'estat de Tennessee, als Estats Units, a causa d'una cadena de tornados violents. Un dels fenòmens ha afectat la conurbació de Nashville, on viuen al voltant de 700.000 persones. Segons el governador de l'estat, William Lee, la xifra de víctimes podria augmentar, ja que encara hi ha moltes persones desaparegudes.

A Nashville han mort com a mínim dues persones, una cinquantena de cases han quedat destrossades i unes 150 persones han resultat ferides. El nombre més elevat de víctimes s'ha produït al comtat de Putnam, uns 100 quilòmetres a l'est de Nashville, on com a mínim s'han comptabilitzat 14 víctimes mortals. Milers de persones s'han quedat sense llum a a causa de les tempestes. Les imatges mostren un panorama de cotxes destrossats, runa i línies d'electricitat totalment arrasades.

STORM DAMAGE: Cars piled up, hangars and airplanes destroyed at the John C. Tune airport. Officials estimate the damage to be in the millions. https://t.co/n5uMrp8dYX #NashvilleTornado pic.twitter.com/09DBLIESok — WKRN (@WKRN) March 3, 2020

John Partipilo, un fotògraf que viu a la zona d'East Nashville, a uns cinc carrers de la zona més afectada, ha explicat a l'agència Reuters que el pas del tornado ha estat com sentir una gran cosa que corria, com el so d'un tren, i que després de sobte s'ha fet el silenci.

Segons dades preliminars del servei meteorològic dels Estats Units, les destrosses als pobles de Mount Juliet i Donelson corresponen als efectes d'un tornado com a mínim de grau EF-3 en l'escala de Fujita, cosa que vol dir que els tornados haurien provocat ratxes de vent superiors als 260 km/h.

Els tornados han arribat a descarregar pedres com pilotes de beisbol. Les fortes tempestes han escombrat l'estat de Tennessee de matinada, entre la una i les tres d'aquest dimarts hora local, però la situació de temps sever ha afectat un grup més ampli d'estats, des d'Alabama fins a Pennsilvània.

Els tornados s'han produït en un dia clau per a les primàries presidencials del partit demòcrata: en l'anomenat “superdimarts” també es vota a Tennessee, fet que pot provocar alteracions en els punts de vot. El president Donald Trump ha anunciat que abans no s'acabi la setmana anirà a Tennessee per avaluar en primera persona els danys ocasionats per les tempestes.